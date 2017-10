Idelmar Seillant: “En los últimos meses, hubo un cambio en la justicia”

El Secretario General de SUPTTIOMA, Idelmar Seillant, señaló en la 99.9 que la justicia ha comenzado a avanzar en las denuncias que han realizado por la corrupción en el IOMA: “la justicia enciende el fuego con la leña de la política”, destacó.

Los reclamos de SUPTTIOMA sobre la corrupción que ha habido en los últimos años dentro de IOMA de manera sistemática, empezaron a encontrar respuesta en la justicia hace apenas unos días. Así lo refirió el Secretario General del gremio, Idelmar Seillant en la 99.9: “en los últimos meses hubo un cambio. Hemos hecho más de 30 denuncias por delitos complejos, estafas reiteradas y la sistematización de la corrupción. En un período se empezó a investigar, pero al momento de recoger los datos sensibles no se llegaba nunca a un procesamiento”, explicó primeramente.

Sin embargo, los vientos políticos cambiaron y la justicia empezó a movilizarse: “ahora se puede decir que si porque la justicia enciende el fuego con la leña de la política. Lo digo así a pesar de que mucha gente se enoja cuando uno dice esto. Cuando la justicia se una con la ley seremos todos más felices”.

Los principales problemas que indicó Seillant sobre lo que sucede en el país, pasan por un sólo lado: “no se cumplen las leyes madres, la de Salud hace más de 25 años que no se cumple y se sacan todos los meses leyes nuevas para los diabéticos, para los hipertensos y si les llevamos un libro de medicina harán una para cada capítulo”.

La conciencia de la sociedad respecto de la corrupción debe ser más importante y de a poco se va logrando con el avance de la justicia. Desde el punto de vista de Idelmar Seillant “la corrupción no está en las estadísticas sociales, pero cuando uno ve las injusticias de la sociedad la madre de todos los males es la corrupción. No se habla de ello en los colegios, ni se forman jornadas de capacitación al respecto. Hoy lo que está contaminado es el medio ambiente humano. Nosotros somos un gremio que se formó de las cenizas para defendernos de la corrupción”, recordó.

Lo político para el titular de SUPTTIOMA hoy resulta un dato relevante porque hay un compromiso por parte del gobierno provincial: “queremos colaborar con la gobernadora porque es una persona transparente y le está poniendo mucha garra a esto. El avión que era IOMA venía a 1000 kilómetros por hora y no se puede frenar a cero de repente. Quedaron tres estructuras corruptas por debajo de cada director”, advirtió.