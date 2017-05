Idelmar Seillant: “Es una estafa millonaria”

Idelmar Seillant, titular de SUPTTIOMA habló en la 99.9 sobre la denuncia del uso de fondos de IOMA para la campaña presidencial de Daniel Scioli: “Esto sucedió mientras no se pagaban los medicamentos oncológicos”, replicó.

Desde SUPTTIOMA han denunciado una vez más el dinero espúreo que se manejaba en IOMA y que esta vez, tenía como destino nada menos que las campañas políticas como la del candidato presidencial en las últimas elecciones, Daniel Scioli. Eso llevo a que tuviera un reflejo aún mayor en los medios denominados “nacionales”, pero son denuncias que están llevando a cabo hace mucho tiempo sin encontrar la repercusión que hay ahora.

Idelmar Seillant, titular del gremio, habló en la 99.9 y remarcó que “había un dinero que no iba a ningún lado. Era una operación de gastos de publicidad de IOMA, pero era para la campaña política. Empezamos a buscar y vemos que había 180 personas que eran funcionarios de IOMA y habían aportado el dinero. Buscando a esas personas, nos dijeron que nunca pusieron nada”.

No termina allí la defraudación sino que también detalló que “hay una serie de afiliados que estamos analizando porque también figuraban como aportantes y hasta ahora ninguno lo hizo. Esto sucedió mientras no se pagaban los medicamentos oncológicos”, contrastó.

Si bien en los medios se pusieron cifras estimativas, Seillant destacó que no hay números concretos, pero el dinero que han movido con estas maniobras sería muy importante: “el monto global no lo podemos calcular, pero creemos que es una estafa millonaria. Los fiscales tienen que investigar ahora pero nos preocupa porque son los mismos fiscales que tienen transformismo social y no han profundizado lo que hemos denunciado anteriormente”, comentó sin demasiadas esperanzas.

Esa falta de confianza en lo que política y judicialmente se puede hacer está basado en lo que les ha sucedido en los últimos años y no parece haber cambiado demasiado desde que cambió el gobierno. “Todo lo que hizo la gobernadora hasta el momento, son las cosas que proponemos nosotros. Se nos quiso ocultar el trabajo de transparencia y dejaron a los mismos que estaban, incluso algunos los ascendieron. Esas cosas nos duelen”, señaló Seillant. Luego abundó: “todavía a esta altura, siguen los dirigentes que ven detrás de cada prestación un negocio y nosotros lo vamos a seguir denunciando”.

A pesar de que representan los intereses de los trabajadores de la mutual, no han sido tenidos en cuenta nunca para formar parte de las decisiones de fondo: “somos un gremio nuevo que hizo todo lo que los trabajadores de IOMA nos pedían. Si tuviéramos estructura más grande podríamos haber hecho mucho más. En IOMA no somos tenidos en cuenta ni para jugar un partido de truco”, concluyó.