Ilya Topper: “Ha sido muy poco inteligente forzar a que la gente no vote en el referendum de Cataluña”

El referendum en Cataluña es un punto central hoy en el análisis político europeo y un punto de quiebre que no se termina de advertir de esa forma. Para brindar una visión más amplia y cercana, habló en la 99.9 el corresponsal de Msur.es en Turquía, Ilya Topper contando lo que se percibe en el Viejo Continente.

“El referendum tuvo una represión policial que era la respuesta menos adecuada para un fenómeno político de deseo de independencia. Es algo muy discutible que se puede argumentar como se quiera, pero la intención de forzar a lo bruto que la gente no vote, ha sido muy poco inteligente en términos políticos e incluso humanitarios”, opinó.

El principal problema que ve Topper es que no hay un plan a seguir para la independencia definitiva y sólo se apeló a las emociones de los catalanes: “el debate sobre la independencia, desde el propio gobierno autónomo de Cataluña no se realizó racionalmente. Se prometió que todo seguirá igual y formarán parte de la Unión Europea y eso no es cierto porque tiene que entrar nuevamente dentro de un proceso largo. El gobierno catalán no ha querido debatir de este problema, sino que apeló a las emociones sin entrar en detalles de como funciona esa independencia y que sentido tiene hacer la separación”, remarcó.

Paralelamente se dio otro referendum en el orden internacional que tiene características similares y otras que no: “el mismo fenómeno que hay en Cataluña sucede en el kurdistán; tampoco se ha planteado el futuro político. Ningún país del mundo está dispuesto a reconocerlo como un país independiente y se preven sanciones de Turquía e Irán por lo que la vida de los kurdos sería aún peor. No hay un plan para llevar adelante esto y no creo que se declare la independencia en el corto plazo. Fue un referendum para provocar un puñetazo y volver a negociar”, advirtió.

Por último, mientras vive en Estambul, afirmó que no ha habido cambios en la vida cotidiana turca en los últimos años: “en Turquía continúa la forma de política represiva, no ha cambiado nada. Cada vez hay menos optimismo en el futuro”, finalizó.