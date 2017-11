India rociará agua sobre Nueva Delhi para combatir la peligrosa nube de polución que la envuelve

Nueva Delhi cumple 4 días envuelta en una niebla tóxica que se repite cada año y que ha provocado una crisis de salubridad entre sus 22 millones de habitantes. La cantidad de partículas en el aire de la capital es 10 veces mayor al nivel considerado “bueno”.

India planea rociar agua sobre su capital, Nueva Delhi, para tratar de combatir la nube tóxica de polución que ha desencadenado una emergencia por contaminación, dijeron el viernes funcionarios del gobierno. Se espera que las condiciones empeoren durante el fin de semana.

La quema ilegal de cultivos en los estados agrícolas que rodean a Nueva Delhi, los gases de escape de los vehículos en una ciudad con transporte público limitado y los remolinos de polvo de construcción han causado la crisis, como lo hacen año tras año.

“Rociar con agua es la única forma de reducir los peligrosos niveles de contaminación”, dijo Shruti Bhardwaj, la máxima autoridad del Ministerio de Medio Ambiente a cargo de monitorear la calidad del aire.

El gobierno está finalizando los planes para rociar el agua desde una altura de 100 metros, lo que no tendría precedentes, dijo, sin decir cuánto de la ciudad de 22 millones de personas sería cubierto.

La gruesa capa de aire gris y agentes contaminantes ha envuelto a Delhi durante los últimos cuatro días. Una medición de la embajada de EE. UU. de las partículas en el aire, llamadas PM 2.5, arrojó una lectura de 523 a las 9 a.m. del viernes. El límite del “buen aire” es de 50.

Estas partículas de materia son aproximadamente 30 veces más finas que un cabello humano. Las PM 2.5 pueden inhalarse profundamente en los pulmones, causando ataques cardíacos, derrames cerebrales, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias.

El aire ha permanecido consistentemente en la categoría “peligrosa” o más allá de esos niveles, a pesar de una letanía de medidas gubernamentales: ordenar el cese de todas las actividades de construcción, restringir el movimiento vehicular y aumentar las tarifas de estacionamiento cuatro veces para empujar a los residentes a usar el transporte público.

Los camiones comerciales ahora están prohibidos en la ciudad a menos que transporten productos básicos esenciales y el departamento de transporte de Delhi ha vuelto a introducir un esquema “impar-par”, según el cual los automóviles con placas que terminan en un número impar tienen permitido un día y un número par autos al día siguiente.

La capital china también introdujo este plan hace una década para luchar contra el tráfico y la contaminación, alcanzando un éxito a medias.

El alto tribunal de Delhi emitió una orden el jueves sugiriendo al gobierno de la ciudad que considere la “siembra de nubes” para inducir la lluvia artificialmente, una práctica que también se usa en Beijing.

Anumita Roychowdhury, directora ejecutiva del Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente en Nueva Delhi, dijo que rociar agua ayudará, pero no resolverá todo. “Todas y cada una de las medidas de control del polvo deben ponerse en marcha para garantizar que la calidad del aire mejore tan pronto como sea posible”, dijo.

Satyendra Kumar Jain, el ministro de salud de Nueva Delhi, dijo que los trabajadores que viven en barrios marginales urbanos o debajo de los sobrevuelos eran los que más sufrían. Los hospitales del gobierno en la ciudad, dijo Jain, estaban tratando a miles de pacientes con enfermedades respiratorias. “La única solución que queda es que comencemos a rociar agua directamente al nivel de la calle, especialmente a lo largo de las carreteras con mucho tráfico”, dijo Jain.

El líder de Delhi, Arvind Kejriwal, calificó a la capital como una “cámara de gas” a principios de esta semana, ya que su gobierno buscó reuniones urgentes con el gobierno federal y los estados vecinos para encontrar soluciones.

Los residentes acomodados y las grandes compañías privadas han estado haciendo pedidos a granel de purificadores de aire y máscaras de filtración. “He instalado seis purificadores de aire en mi casa, he cerrado todas las ventanas, pero mis ojos todavía están llorosos”, dijo Ranveer Singhal, un comerciante de materias primas que vive en un frondoso barrio de la ciudad.

Según un informe del Banco Mundial de 2016, casi 1.4 millones de personas murieron en India debido a la contaminación del aire en 2013, causando una pérdida económica equivalente al 7.7 por ciento del PIB de la nación.

Los organizadores de festivales de música y fiestas al aire libre ahora están cancelando eventos después de que la Junta Central de Control de la Contaminación dijera que la calidad del aire podría deteriorarse aún más durante el fin de semana.

Pronab Sarkar, presidente de la Asociación de Operadores Turísticos de la India, dijo que la contaminación del aire también había afectado al turismo. “Muchos turistas están cancelando sus reservas para las vacaciones de Navidad”, dijo.