Instalan trailers en el Barrio Santa Elena para las familias que perdieron sus viviendas por el temporal

El gobierno rionegrino instaló tráilers para albergar a siete familias que perdieron sus viviendas en el incendio que arrasó el lugar el lunes pasado.

Las casillas, equipadas con todos los artefactos de cocina, baño y dormitorios, fueron contratados por el Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro.

Serán la residencia transitoria de estas familias que perdieron todas sus pertenencias. “Fue una ráfaga, no nos dio tiempo a nada. Apenas alertar a los chicos y salir para la calle”, narró Miguel San Juan, padre de dos niños de tres y cinco años mientras miraba las ruinas. “Alrededor de las dos de la tarde el fuego ya estaba cruzando la calle y se acercaba a las casas. Fue el momento de mayor viento. Había dos frentes: uno que venía del basural y el otro desde Cuatro Esquinas. No había agua y tuvimos que salir con lo puesto. Se perdió todo. Las herramientas, los autos, los animales”, comentó.

Claudio Celis, responsable de la delegación local del Departamento Provincial de Aguas, supervisaba la distribución de bidones de agua mineral que realiza el personal de Aguas Rionegrinas y los trabajos que se hacen para normalizar la provisión de agua. “El fuego quemó todas las mangueras que se habían utilizado para la distribución domiciliaria, así que las estamos reemplazando. El objetivo es que las familias tengan agua potable en el menor tiempo posible”, comentó.

Por su parte, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social en el Alto Valle Oeste, Analía Mora, destacó el esfuerzo que se está realizando “para brindar contención a las familias” que perdieron todo el producto de su trabajo en unos pocos minutos. “Los tráiler van a dar una solución momentánea al problema. Mientras tanto trabajamos en el problema de fondo que es ver cómo le acercamos una respuesta para la reconstrucción de las viviendas”, apuntó.

Durante la jornada las demostraciones de solidaridad de la comunidad fueron una constante. En forma particular o a través de instituciones acercaban ropa, agua mineral, frazadas y abrigos para que estas familias puedan vivir en mejores condiciones.

Santa Elena es un paraje rural ubicado a unos cuatro kilómetros del centro de Cipolletti. Lo conforman familias que se dedican a la cría de animales y a la agricultura en pequeña escala.