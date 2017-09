Investigan a Scioli por la venta de terrenos millonarios a una proveedora del Estado

La Justicia investiga la transacción con una compañía que hizo obras públicas durante la gestión del ex gobernador en la Provincia. La operación fue por casi 4.000.000 de dólares.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado Nacional por Unidad Ciudadana Daniel Scioli suma más problemas judiciales. En el marco de la causa que lo investiga por supuesto lavado de dinero, la Justicia detectó que el ex gobernador le vendió un terreno en la zona de Tigre a una empresa que fue proveedora de la Provincia durante su gestión.

La transacción se habría realizado el 10 de enero pasado entre Capanone SA -la sociedad inmobiliaria en la que Scioli tiene participación- y Miller Building Internacional SA, la compañía que fue una de las principales proveedoras durante el paso de Scioli por la Provincia y que realizó innumerables obras públicas. Por el terreno de 41.000 metros cuadrados sin mejoras se pagaron 3.850.000 dólares que habrían sido depositados en una cuenta del Banco Provincia que pertenece al ex gobernador.

La Justicia sospecha que esa transacción habría sido “inflada” ya que en las declaraciones juradas que presentó el ex gobernador, esos terrenos estaban cotizados a un valor inferior. Además, investigan si la operación podría esconder “un regreso de fondos” por los contratos que recibió la compañía durante la gestión Scioli, aseguraron a Clarín fuentes judiciales.

Los datos de la compra – venta se desprenden de un informe que preparó la Unidad de Información Financiera (UIF) a pedido del fiscal de la causa Álvaro Garganta. El fiscal le había solicitó al organismo que le informe si se había “reportado algún registro de Operación Sospechosa en la que haya participado o intervenido el señor Daniel Osvaldo Scioli”. La contestación de la UIF tiene fecha del 16 de agosto pasado y está plagada de detalles. Además, revela la ubicación exacta del terreno y las parcelas que incluye, que están ubicadas en le partido de Tigre “en las intermediaciones de la estación Benavídez del Ferrocarril General Bartolomé Mitre”.

La empresa Miller Building Internacional SA, que compró los terrenos del ex gobernador, fue privilegiada por la obra pública sciolista. Según registros oficiales, se incorporó como proveedora del Estado provincial el 28 de julio de 2009 y a partir de allí arrancó un camino ascendente. La compañía fue la encargada de construir para la Provincia al menos 15 de las 17 Unidades de Pronta Atención (UPA), unos centros de atención primaria de salud que estaban ubicados en áreas sensibles del conurbano como La Matanza, Quilmes, Hurlingham, José C. Paz, Moreno, Tres de Febrero, Florencio Varela y Berazategui entre otras localidades que incluyen Mar Del Plata y Lezama. Las UPA, que buscaban descomprimir a los grandes hospitales, fueron uno de los ejes centrales de la campaña de Scioli para presidente en el 2015.

Además, la empresa hizo obras en el Puerto de La Plata, en la Obra Social del Servicio Penitenciario Bonaerense y construyó el centro de monitoreo de la Autopista del Buen Ayre.

Pero la obra más emblemática y que revela la vinculación que la empresa tenía con Scioli es la construcción de Villa La Ñata Sporting Club, el gimnasio y micro estadio de futsal que pertenece al ex gobernador y que lleva el mismo nombre que el equipo en el que juega de delantero el candidato a diputado, al que apodan “Pichichi” dentro de la cancha por su capacidad goleadora. El club está construido en el mismo predio donde está La Ñata, la casa de Scioli sobre el río Luján en Tigre.

El informe de la UIF, que está en manos de la Justicia, también revela información que sugiere “que el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires habría realizado operaciones financieras a través de productos de bancos en Suiza e Italia” dice el documento. Esas “transacciones -informó la UIF a la Justicia- se habrían realizado mediante llamadas telefónicas desde números presuntamente vinculados a la Fundación Desarrollo DAR” que era el think thank del sciolismo y que tenía oficinas en la city porteña.

Scioli es investigado en una megacausa por supuesto lavado de activos y fraude contra el Estado que fue impulsada por la diputada Elisa Carrió. El expediente, que investiga casos de corrupción, tiene varias ramificaciones. Busca ilícitos en la Jefatura de Gabinete, en Aguas Bonaerenses, en el Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), en Loterías y Casinos, en el Astillero Río Santiago, en Obras Públicas, en el alquiler de aviones y en Desarrollo Social por el reparto de fondos a cooperativas, entre otros. En el apartado de Jefatura de Gabinete es donde más se avanzó. De hecho, la Justicia acaba de llamar a indagatoria (ver aparte) al ex jefe de Gabinete de la Provincia Alberto Pérez que ya cuenta con un embargo y una prohibición para salir del país. La venta de los terrenos suma un nuevo capítulo en el expediente judicial que complica a Scioli.