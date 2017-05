Isela Costantini se suma al grupo GST para liderar la consolidación del holding

Es integrado por el banco BST, la compañía de seguros Orígenes, la administradora de fondos de inversión Quinquela y la firma de crédito para el consumo Directo, entre otras.

Isela Costantini no sólo escribirá un libro y estará en el consejo de administración de Cippec, sino que además volverá a tener una tarea importante dentro del sector privado: liderará la consolidación del holding financiero GST, que se desarrolló desde la fundación en 2002 del Banco de Servicios y Transacciones.

La ex CEO de General Motors y de Aerolíneas Argentinas volverá a tener relación con el Gobierno, ya que deberá interactuar con el Banco Central y con la Comisión Nacional de Valores, ante quienes gestionará la consolidación de las tres sociedades a las que reportan las empresas del holding: el Grupo de Servicios y Transacciones (GST), CMS y ST Inversiones.

Los accionistas mayoritarios del grupo son los ex Banco Rio Pablo Peralta y Roberto Domínguez, quienes sumaron a Isela para desplegar un plan que tiene tres objetivos: el ordenamiento societario, la profundización de los planes de negocios y una posterior apertura de capital en el mercado local.

El banco BST es la nave insignia del grupo, que también forman la compañía de seguros de retiro y de vida Orígenes (en la que también es accionista Marcelo Mindlin), la administradora de fondos de inversión Quinquela y la firma de préstamos para el consumo Directo. También controlan la sociedad bursátil uruguaya Tecevall, y tienen inversiones en el sector energético, agropecuario y automotor.

Según pudo saber este diario, el proceso en el que se está avanzando para encarar esta reorganización llevará entre 90 y 180 días, entre cuestiones internas, presentación al BCRA y aprobación de CNV. Una vez que todas las tenencias accionarias están consolidadas en un solo holding, iniciarán una búsqueda de fondos en la Bolsa. La ampliación de capital favorecería, a mediano plazo, alguna adquisición de firmas ligadas al negocio financiero con potencial de crecimiento

Isela Costantini será la responsable de esta etapa, y cuando termine, lo más probable es que continúe ligada al grupo, aunque con un rol aún no definido.

La semana pasada el BST renovó la imagen marcaria del banco mediante un rebranding. La entidad apunta a un perfil corporativo, de estructuración de deuda y del sector público, mientras el segmento minorista lo tienen con la compañía de préstamos para el consumo Crédito Directo.

BST fue uno de los candidatos para quedarse el año pasado con las operaciones locales de Deutsche Bank, que finalmente pasaron a manos del Comafi.

Costantini había sido desplazada de Aerolíneas en diciembre pasado por diferencias con el ministro de Transporte Guillermo Dietrich. No obstante, la empresaria logró mantener intacto su vínculo con el presidente Mauricio Macri. Hace un mes, se integró a la conducción del Cippec.