Ismael Posadas: “Queremos transportes accesibles y no adaptados”

El coordinador del observatorio ciudadano de discapacidad, Ismael Posadas, se refirió en la 99.9 a una reunión que llevaron adelante con candidatos a concejales buscando visibilizar las problemáticas que deben abordar desde sus tareas: “hay barreras arquitectónicas en la ciudad que dificultan la normal circulación de las personas con discapacidades y que son rápidamente solucionables”.

Los candidatos a concejales, en su mayoría, participaron de una reunión donde se abordaron las problemáticas de la discapacidad en Mar del Plata asumiendo el compromiso de mejorar la situación. Ismael Posadas, coordinador del observatorio ciudadano de discapacidad habló en la 99.9 sobre lo que se discutió ante la ausencia de representantes de Cambiemos: “hubo cinco candidatos a concejales y nos interesaba dejar nuestra postura sobre la discapacidad en Mar del Plata. Somos un sector que está siendo bastante vulnerado en diversas cuestiones. Ellos están hablando en el transporte de las rampas de acceso cuando nosotros hablamos del piso bajo que es una cuestión completamente distinta”.

Ese es uno de los grandes reclamos que querían visibilizar y remarcó lo que puede significar no sólo para aquellos que tienen discapacidades: “nosotros estamos peleando por transportes accesibles y no adaptados. Las rampas permiten que una mujer en silla ruedas pueda subir, pero no lo puede hacer una persona embarazada, por ejemplo. Después hay problemas como la salud, la educación, el acceso al deporte y a la vivienda, entre otras cosas”, puntualizó.

Los problemas en Mar del Plata son varios en cuanto a la accesibilidad, pero Posadas indicó que se pueden solicitar fácil: “hay esquinas, serán unas 50 o 60, que serían muy fáciles de reparar. Incluso en algunos casos basta con una plancha de acero, creo que se trata de voluntad política. En Buenos Aires, había problemas de infraestructura en el piso y hoy por hoy la totalidad de los colectivos que funcionan allí son de piso bajo”, ejemplificó.

La idea era que el compromiso de los concejales quede evidenciado desde el momento previo a trabajar en el Concejo Deliberante: “hay barreras arquitectónicas en la ciudad que dificultan la normal circulación de las personas con discapacidades y que son rápidamente solucionables, se necesita saber del tema simplemente”, finalizó.