Isolde Arzt: “El terremoto golpeará a México en muchos aspectos”

Desde el Distrito Federal mexicano, Isolde Arzt brindó en la 99.9 un testimonio directo de lo que se está viviendo luego del terremoto que ha dejado más de 200 víctimas fatales: “habrá mucho por hacer en los próximos meses”, anticipó destacando además el sentido de solidaridad del pueblo.

Las afectaciones del terremoto en México son cada vez más grandes porque a medida que avanzan las horas, se van encontrando con situaciones desesperantes en muchos sentidos. Desde el Distrito Federal, Isolde Arzt habló en la 99.9 brindando un testimonio directo del dolor de los mexicanos.

En principio, dio la explicación concreta de uno de los puntos en discusión: ¿por qué no sonaron las alarmas? “aparentemente no funcionaron porque el epicentro fue muy cerca de la Ciudad de México y generalmente se dan en los Estados de Guajaca, Guerrero o Chiapas que están cerca de la costa. En esta oportunidad, el epicentro fue en Puebla esta vez y es totalmente atípico”, argumentó.

También señaló que hay sectores más afectados por la calidad del suelo que hace años tenía canales que lo cruzaban y luego se decidió rellenar esos lugares: “en el centro de la ciudad están las principales afectaciones porque el terreno es fangoso y no es tan fuerte. Los edificios son más débiles y por eso se ve como caen”.

En medio de las tareas de recuperación de personas que están bajo los escombros, surgen espontáneamente expresiones reiteradas gritando “México, México…” que tienen que ver casi con un desahogo ante tanto dolor: “es un grito de fuerza y mucho dolor. Es una forma de animarnos ante esta tragedia y la desesperación de que vuelva a ocurrir algo así. La gente se ha volcado a la calle a ayudar con solidaridad, somos un pueblo solidario y muy cariñoso entre nosotros. Cuando nos organizamos ante estas cosas, es impresionante lo que se genera”, explicó Isolde.

La ayuda ha sido espontánea y multitudinaria, pero temen que pronto ya no haya tantas personas para ayudar cuando la situación sigue siendo grave: “hay sitios donde está desbordada la ayuda de la cantidad de agua que se ha llevado. Hay zonas que no son tan cercanas y necesitan más ayuda, pero la gente canta en la calle para animarse y darse fuerza porque hay personas que no han dormido en 24 horas”. Luego abundó: “están pidiendo que nos organicemos, porque cuando pasan estas cosas, la gente se desborda, pero a los tres o cuatro días no hay más manos para ayudar. Por eso piden que se guarden manos para más adelante”.

Una de las historias más fuertes ha ocurrido con un colegio derrumbado donde han encontrado a una estudiante que está bajo los escombros y luchan por sacarla de allí: “hay situaciones críticas como lo que sucede en este colegio donde han podido contactar a Frida Sofía de 12 años y que les comenta que siente que hay niños vivos cerca de ella pero que no pueden hablar. Habrá mucho por hacer en los próximos meses”, remarcó.

La política siempre aparece en torno a estos hechos pero una presidencia como la de Peña Nieto que está severamente golpeada, la reacción ha sido positiva: “el ejercito y la marina han hecho un papel impecable. Peña Nieto ha hecho un buen trabajo y si capitaliza esta situación, por duro que suene, puede recuperar una parte de su imagen que ha sido muy golpeada por escándalos de corrupción. Hubo una acción coordinada con muchos ministros participando”, dijo Arzt.

El terremoto indudablemente ha sido devastador para todo el pueblo mexicano, pero hay mucho camino por recorrer, sobre todo en la reconstrucción de muchos lugares. En ese sentido, Isolde concluyó que “esta situación golpeará a México en muchos aspectos, si bien las pérdidas humanas y lo que estamos viendo es muy difícil, la recuperación de las zonas afectadas requieren de recursos y deberá ser manejado de forma estratégica”.