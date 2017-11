Itatí Leguizamón: “Todos sacamos la misma conclusión: algo abrupto sucedió”

La esposa del submarinista Germán Suárez, Itatí Leguizamón habló en la 99.9 sobre los datos que les han brindado y que es lo que las familias piensan sobre la aparición del ARA San Juan. Además, la palabra de Marcelo Lobbosco en su condición de ex comandante del ARA Santa Cruz.

La delicada situación que viven las familias de los tripulantes del ARA San Juan sigue sumando horas de angustia. La esposa del submarinista Germán Suárez, Itatí Leguizamón habló en la 99.9 en medio del duro momento después de que se dio a conocer ayer la posibilidad de que existiera una explosión en la zona donde tuvo su última comunicación el submarino: “él siempre me decía que estaba todo bien, que nunca pasó nada y que no iba a suceder ahora. También me comentaba que en todas las navegaciones están listos para reparar algo”.

Siempre eran conscientes de los riesgos que hay constantemente: “siempre hay un riesgo si te metés en un submarino aunque ellos lo niegan. Ellos siempre estaban preparados para que surjan inconvenientes y problemas en la navegación”.

El conocimiento de una noticia como la que brindó la Armada ayer por la mañana, generó la inmediata respuesta de las familias. Desde su punto de vista, explicó que “en un momento de enojo creí que nos estaban ocultando información. No puedo hablar desde mi desconocimiento, pero no puedo opinar de algo que no se como se maneja internamente. Si nos decían el miércoles que hubo una explosión hubiera sido mejor que nos digan que fue una falta de comunicación”.

Las informaciones que les han ido brindando en estas horas sólo llevan a que las familias puedan sacar una sola conclusión: “si ellos saben que hay 10 mecanismos de comunicación alternativos al central, si no se efectúa comunicación y luego dicen que fue un problema de batería sacamos la misma conclusión: algo abrupto sucedió y no pudieron enviar ninguna señal más”, finalizó.

MARCELO LOBBOSCO: “Todo accidente en el mar es un cúmulo de cuestiones”

El ex titular de Puertos de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Lobbosco, fue comandante en su momento del ARA Santa Cruz y desde su experiencia, explicó en la 99.9 como se viven estas horas: “el submarino es como un auto, la vida útil la determinan los sistemas del interior y no el casco. Este busque con el trabajo de media vida hace 3 años, tenía por delante un período de servicio importante”, aclaró.

Cuando se desatan incidentes de esta manera, Lobbosco indicó que se debe a una multiplicidad de factores: “todo accidente en el mar es un cúmulo de cuestiones. Emergencias o problemas en submarinos hubo siempre porque es una profesión de riesgo. Está expuesto a todos estos riesgos que nosotros llamamos calculados porque no somos suicidas abajo del agua”.

Respecto de la manera en la cuál se ha comunicado la información por parte de las autoridades, agregó que “puedo decir que la Armada no les va a mentir a los familiares, aunque comprendo el dolor que sufren y lo que expresan al respecto”.