Jaime Malet: “No habrá independencia de Cataluña”

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, habló en la 99.9 sobre la iniciativa de secesión de Cataluña y aclaró que “se está apreciando todo esto como algo poco serio, no pasará nada”.

En el ámbito internacional, la idea de secesión de Cataluña respecto de España es un dato que puede cambiar el panorama global, incluidas por supuesto las inversiones. El Presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet dio su parecer sobre el tema en la 99.9 con definiciones certeras al respecto.

“La independencia es imposible, no hay un país que permita que una parte de su territorio se independice porque lo quiere el 7 u 8% de la población aunque tenga una participación más grande en un territorio determinado. Independencia no habrá, Cataluña seguirá siendo parte de España”, dijo decididamente.

En su área, las empresas no están de acuerdo con lo que se está llevando adelante y según lo definió “les parece poco serio”. Además explicó que “hay muchas empresas que no permitirán tener dudas a la hora de decidir si pagan los impuestos a uno o a otro o tienen que cumplir normativas o regulaciones de dos administraciones”.

El hecho de que la iniciativa esté en marcha ya tuvo sus consecuencias, aunque no demasiado importantes: “no ha habido de momento un gran daño emergente, pero sí algo de lucro cesante algo menor de lo que la gente podría pensar. Es un país donde se vive muy bien; la gente desayuna, almuerza y cena todos los días; tiene un grado de seguridad y calidad de vida bastante bueno y las revoluciones en esos países no existen; no va a pasar nada”.

Malet, por último, indicó que las reprecusiones en la justicia también podrían generar un escenario de incertidumbre: “si esto tira más y empieza a verse inseguridad jurídica los inversores empezarán a revisar sus inversiones. Aprecio que hay cierta preocupación y enorme interés en las relaciones con países occidentales. Siguen esto con cierto estupor. Se aprecia como poco serio”, reiteró.