Javier Milei: “El kirchnerismo dejó planteada una hiper inflación”

El economista Javier Milei se definió con esos duros términos en la 99.9 a las maniobras que realizó el gobierno de Cristina Fernández en sus últimos meses al referirse a la causa por la venta de dólar futuro donde se pidió la elevación a juicio oral para la propia ex presidenta junto con Alejandro Vanoli y Axel Kicillof.

El pedido del fiscal Eduardo Taiano para que se eleve a juicio oral la causa que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada por defraudación al estado en la venta de dólar futuro, viene a ratificar lo que ha sido una investigación que también involucra principalmente a Alejandro Vanoli, entonces presidente del Banco Central y Axel Kicillof quien se desempeñaba como Ministro de Economía.

Respecto de este tema, el economista Javier Milei indicó en la 99.9 que “la diferencia entre el dólar paralelo contra el oficial que administraba el kirchnerismo, se paga en pesos. Hubo una violación de las restricción técnicas que tenía el Banco Central porque debe haber varios oferentes y sólo vendía el Banco Central, se modificó el régimen para que sea el único oferente. Esto fue refrendado por el ex ministro Kicilliof”. Además, agregó que “el directorio del Banco Central, su presidente Alejandro Vanoli y Axel Kicillof están fuertemente comprometidos en esta causa”.

En el caso de las responsabilidades que tiene en este tema Cristina Fernández, aclaró que “la acusación es distinta porque hay que comprobar que no hubo independencia del Banco Central. Ella incluso se jactaba de que no tenía que ser independiente, tenía cero respeto por ello”.

En la comparación de lo que dejaron para el país con este tipo de maniobra y lo que tuvo que hacer el gobierno de Macri, Milei señaló que “en una nota demostré que el manejo del Banco Central por parte de Sturzenegger fue óptimo y por eso el juez desestimó la demanda por parte de los kirchneristas. Está claro que no estamos hablando de lo mismo y esa demanda iba contra el presidente Macri, Prat Gay y el propio Sturzenegger”.

Lo que también dejó expresamente claro es que el gobierno de Cristina Fernández en sus últimos meses tuvo como objetivo dejar el escenario preparado: “la política de las LEBACS evitó una hiper inflación. La tasa de emisión a la que veníamos, la bomba de los futuros, el tremendo desequilibrio fiscal y no tener reservas, obligó a abrir el cepo. Todo eso hizo que el kirchnerismo haya dejado planteada una hiper inflación”.