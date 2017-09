Javier Milei: “Hay un rebote, es muy aventurado decir que se trata de un crecimiento”

El economista Javier Milei aseguró en la 99.9 que hay números positivos a nivel nacional, pero que tampoco es significativo para el país: “la recuperación es generalizada, pero no para tirar manteca al techo”.

Los números positivos de la economía son un buen síntoma, pero no todos los economistas coinciden en que es una muestra del crecimiento que se verá en los próximos años.

Javier Milei se refirió a estas cifras a través de la 99.9 y explicó que “claramente hay una recuperación en el nivel de actividad económica bajo cualquiera de los indicadores de la industria. El PBI se viene recuperando sin pausa desde el piso que tocó en el segundo trimestre del año pasado”.

Sin embargo, no es algo determinante para el futuro del país: “la recuperación es generalizada, pero no para tirar manteca al techo. Lo que hay es un rebote, es muy aventurado decir que se trata de un crecimiento. La recaudación creció a un 33% afectado por la inflación también, el IVA creció un 37% y está atado directamente al consumo, eso significa que también en ese sentido se ha crecido”.

Todo no ha sido color de rosa en este año porque Milei señaló errores que también sucedieron y que tienen repercusiones, por ejemplo, en el nivel inflacionario: “es importante ver como se cierra el presente año. El Banco Central cometió dos errores, una fue en enero-febrero donde no quitó todo el dinero que debía y se generó una tasa de inflación más alta de la que esperaba. Después para lograr la meta en mayo llegó una determinada cantidad de dinero y era clave que en junio y julio no expandiera la cantidad de dinero, pero no lo pudo evitar. La tasa de inflación estará entonces en torno al 20%”, concluyó.