Javier Milei: “No se puede ganar dinero porque te lo afana el estado”

El economista Javier Milei analizó en la 99.9 porque el gobierno no logra que lleguen inversiones y que baje la inflación y explicó que “el gobierno cuando mandó la reforma tributaria planteando que no se devuelve la plata a quien la genera, significa que el sector público no está dispuesto a ceder un ápice de lo que le roba al sector privado”.

La inflación en Argentina sigue siendo un problema latente que si bien se bajó con la llegada de Mauricio Macri al gobierno, todavía no ha tomado el destino que se había anunciado. El economista Javier Milei indicó en la 99.9 cuáles son los motivos por los cuáles todavía los números no les cierran al gobierno.

“Argentina tiene una política fiscal que da indicios de que no es sustentable. La gente demanda menos dinero del que podria y eso hace difícil bajar la inflación. Los agentes no creen y encima se trabaja en un modelo donde la cantidad de dinero depende de la demanda, hace que se generen ciertos riesgos”, analizó.

Además, sumó factores que generan una desconfianza del mercado: “se están conociendo los balances del Banco Nación y se manifiesta que González Fraga era un peligro. Lo usaron para estimular créditos y eso no sólo se materializa en altas tazas de expansión del crédito sino que puso un freno a la inflación”, agregó.

El gasto público sigue siendo un problema demasiado grande como para no tenerlo en cuenta en el análisis: “el gobierno cuando mandó la reforma tributaria planteando que no se devuelve la plata a quien la genera, significa que el sector público no está dispuesto a ceder un ápice de lo que le roba al sector privado. Eso está apareciendo con total claridad y los agentes lo tienen bien claro”, explicó Milei.

Las inversiones tampoco han aparecido en el volúmen que se esperaba, pero también hay una explicación que brindó el economista al respecto: “no hay inversiones porque no se puede ganar dinero. Y no se puede ganar dinero porque te la afana el estado y no están haciendo nada para devolverla”, finalizó.