Javier Milei: “Para rebajar impuestos, hay que reducir el gasto público, sino vendemos humo”

El economista Javier Milei dio su opinión sobre la idea del massismo de controlar los precios y quitar el iva en los productos: “la única vez en la historia argentina que hubo estabilidad fue cuando no hubo control de precios”, indicó en la 99.9.

La idea de quitar el iva y controlar los precios que está proponiendo el Frente Renovador abre algunas incógnitas económicas acerca de su viabilidad. El economista Javier Milei propuso su análisis en la 99.9 y remarcó que “cuando uno habla de los impuestos que deben ser rebajados notablemente, implica una más drástica reducción del gasto público, sino estamos vendiendo humo”.

Históricamente no hay antecedentes de control de precios que resultaran existosos y es un punto que destaca el especialista: “me parece de una irresponsabilidad y liviandad grotesca lo que se propone. Cuando uno está preocupado por los temas inflacionarios debe entender que es un fenómeno monetario. A los que quieren controlar los precios, hay que informarles que hay evidencia empírica que muestran que los controles siempre terminaron mal. La única vez en la historia argentina que hubo estabilidad fue cuando no hubo control de precios”, recordó.

Las propuestas el massismo, para Milei desvían en eje de la discusión sobre los factores que realmente pueden ser determinantes para la economía del país: “hablan de los efectos y no de las causas porque son cómplices del déficit; gastan más de lo que recaudan. No quieren hablar de la emisión constante de moneda”.

Mientras no se trate este tema fundamental que habilita la discusión real del país, la tendencia será la misma: “tenemos la presión fiscal más alta del mundo y además tenemos problemas de salud, seguridad, educación. Lo único que tenemos es un gasto público deplorable y políticos ricos”, concluyó.