Jesús: “La policía tardó 3 horas en llegar”

Jesús, vecino de la ciudad, denunció en la 99.9 el accionar de la policía ante un robo que sufrió su hija en el Bosque “Peralta Ramos” donde además fue golpeada, atada y amordazada: “los llamamos entre las 18 y las 19 y llegaron recién a las 22”, indicó.

La inseguridad es un problema para diversos barrios de la ciudad. En la 99.9, Jesús comentó el robo que sufrió su hija y criticó el accionar policial. “Esto pasó el martes a las 18 en el Bendito Bosque Peralta Ramos donde hay que rezar para tener seguridad. Una de mis hijas estaba en su domicilio particular bañandose cuando entran dos sujetos. Uno se quedó afuera haciendo de campana y el otro entró y la golpeó salvajemente lastimandola. Buscaban “la” plata”, señaló destacando que hubo algún tipo de entrega previa sobre un dinero que no tenían.

Más allá de las pérdidas materiales que tuvieron, lo que el vecino puntualizó fue la demora policial en dar respuesta a la denuncia: “revisaron todo, rompieron cosas, se llevaron tablets, celulares y un poco de plata que tenían guardada para vivir. Lo más llamativo es la inacción de la policía. Llamamos a las 18 o 19 y aparecieron recién a las 22”.

Tampoco hubo asistencia a la víctima, a pesar del shock nervioso que atravesó su hija luego del ataque: “mi hija no recibió ningún tipo de ayuda de lo que habitualmente se manifiesta. La familia está pasando un momento difícil y siento que no tenemos seguridad alguna”.

Incluso relató lo que, para él, fue una forma de minimizar el hecho por parte del policía que llegó al lugar: “el marido con los tres chicos salió a hacer los mandados y cuando volvió la encontró atada de pies y manos, amordazada con una ropa interior de la nena. El policía que fue al lugar, entró hasta el comedor y le decía que no había pasado nada”.

Particularmente la zona del Bosque “Peralta Ramos” fue señalada por Jesús como un lugar donde el delito se está propagando: “por lo que me cuenta mi hija, no hay seguridad. Hay mucha gente que se calla la boca y no dice nada; eso fomenta el propio delito”, indicó.