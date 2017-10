Jorge Chemes: “El sector lechero está un poco mejor respecto de lo mal que estábamos”

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, habló en la 99.9 sobre los problemas que se abordaron en la convocatoria de la Mesa Nacional Lechera: “el precio tuvo una recuperación, pero no se han solucionado los problemas estructurales”; advirtió.

Los productores de leche están atravesando un momento de crisis que se ha extendido durante los últimos años. En búsqueda de una salida para esa situación, hubo una reunión de la denominada Mesa Nacional Lechera donde participó en representación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su vicepresendente Jorge Chemes.

En la 99.9 refirió que “estamos un poco mejor respecto de lo mal que estábamos. Hace muchos años que la lechería está en crisis por distintas causas. El precio en este último año se ha movido hacia arriba, tuvo una recuperación pero no se han solucionado los problemas estructurales”.

Por el momento, lo más importante es que se puedan pagar las deudas asumidas en los momentos de crisis extrema: “la rentabilidad no alcanza para pagar las deudas que se han contraído en los años de crisis y eso genera descapitalización: o se venden vacas o se endeudan. La situación general no se ha recuperado”, agregó.

Uno de los problemas más graves, de los muchos que tiene el sector, pasa por la cadena de producción donde hay muchas diferencias entre lo que se le paga al productor y el precio de góndola: “la crisis está en toda la cadena productiva en estos momentos. No sólo el productor está mal, sino también la industria. La ineficiencia de los eslabones que están por encima del productor, generan una caída en el precio cuando es el productor el que tiene menos herramientas para defenderse soportando la caída de precios. Se debe buscar un equilibrio y transparencia en la cadena”, advirtió Chemes.

Hay mucho por trabajar aún y están lejos de mejorar la situación del sector, pero puso la atención en otros dos puntos importantes: “hay problemas estructurales como la falta de caminos rurales que son un tema delicado. No hay que olvidarse de la carga impositiva y el estado de cada producto que se vende tiene una participación cercana al 40%, eso también es costo y se suma a lo anterior”, concluyó.