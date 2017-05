Jorge Frías:

Estamos llevando adelante conversaciones para ver si nos ponemos de acuerdo. Nosotros tenemos la producción como fuerte del ingreso salarial y los factores que tienen injerencia en nuestro salario son productivos. Estamos absolutamente dispuestos a fijar el porcentual sugerido por el gobierno del 20% más la cláusula gatillo.

Demorar el aumento puede traer a discusión la retroactividad de su aplicación, por eso tenemos expectativas en que se cierre la paritaria esta semana.

La única organización de trabajadores que se opuso a la cuotificación fue la Asociación de Capitanes, porque se debía aceptar si estaba en el marco de algunas particularidades como pasa ahora.

Confiamos en la mirada que está poniendo este gobierno sobre la industria pesquera. Se trata como un todo y no se hacen parches que a lo largo de los años no solucionaron nada.

No sólo el sindicalismo debe hacer una revisión, porque no se puede seguir haciendo el sindicalismo del Siglo XX en el Siglo XXI. Estamos pescando con buques que tienen muchos años y a pesar de agregarle tecnología, no alcanza.