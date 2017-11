Jorge Frías: “La teoría de un ataque chino al ARA San Juan no tiene sentido”

El Secretario General de la Asociación de Capitanes de Pesca Jorge Frías señaló en la 99.9 que las versiones que se replican en Whatsapp le hacen mucho daño a las familias y pidió prudencia al momento de compartir ciertas cosas: “se genera una bola de nieve que genera cosas muy malas”, destacó.

Las diferentes versiones inverosímiles y hasta ridículas que circulan alrededor de lo sucedido con el ARA San Juan necesitan un freno y al respecto, el Secretario General de la Asociación de Capitanes de Pesca Jorge Frías creyó necesario hacer algunas aclaraciones en la 99.9.

“En todos los grupos de Whatsapp se han visto comentarios y audios anónimos indicando que fue un ataque de ingleses, errores propios o lo último también un ataque chino que es una fábula que no sabemos que intención tiene. Es un juego perverso que lastima a los familiares directamente porque tienen acceso a estos mensajes”, indicó.

Desde ningún punto de vista, Frías cree que China podría tomar de esta forma una represalia contra el país y sus Fuerzas Armadas: “sin creerme el dueño de la verdad, hago un análisis y me pongo a pensar que necesidad tienen los chinos de supuestamente enviar un submarino de alta tecnología para atacar a los controles que hace argentina para evitar que se roben el recurso pesquero”. El supuesto conflicto tendría que ver con la pesca que se realiza de distintos recursos, pero la única afectación que tiene es de mercado: “hay una flota de buques chinos que está pescando calamar al borde de las 200 millas y eso lesiona el mercado cuando nuestra flota sale a pescar para insertarlo en los mercados del mundo que están saturados por la captura que se hizo previamente”.

Por eso, sin mezclar las cosas, el Secretario General de Capitanes aclaró que “el whatsapp que circula no tiene sentido, no es posible porque la mitad de la flota fresquera argentina ya fue comprada por empresas chinas”.

Lo que pidió también es tener cierta precaución y no hacerse eco de estas historias disparatadas: “hay muchos que podemos llegar a razonar el mensaje, pero hay muchas personas que lo toman como viene y lo replican. Se genera una bola de nieve que genera daños, como otros que hablan de ataques ingleses o hasta de prepararse para una guerra. Es todo muy ilógico”, finalizó.