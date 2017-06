Jorge Frías: “Se lleva una herramienta de trabajo a los límites de seguridad”

El Secretario General del Sindicato de Capitanes y Patrones de Pesca, Jorge Frías, fue muy crítico con los empresarios a la hora de construir embarcaciones como “Repunte”: “en el mejor de los casos estos buques aprueban en el mínimo las exigencias para navegar”.

El naufragio del buque “Repunte” trajo nuevamente a debate las normas bajo las cuáles se terminan construyendo algunas embarcaciones con bajos nivel de seguridad para sus navegantes. El Secretario General del Sindicato de Capitanes y Patrones de Pesca, Jorge Frías, fue crítico de algunas situaciones puntuales a través de la 99.9.

“Luis Caputo es un empresario que tiene desprecio por todo, por las personas, sus propias herramientas de trabajo ya que no cuida sus buques. Lo catalogamos como uno de los peores empresarios en el rubro”, indicó sobre el responsable del buque hundido.

Pero no se quedó sólo en ese análisis sino en las embarcaciones que están en el agua bajo las mismas condiciones: “no me quedaría sólo con él, nuestra mirada está en el mañana porque el buque Repunte no es el único. Me atrevo a decir que en el mejor de los casos estos buques aprueban en el mínimo las exigencias para navegar. Esto se analiza con un peritaje, no hay que cargar las tintas en los controles de Prefectura solamente”.

A pesar de que en muchas ocasiones les han pedido que intervengan, Frías aclaró que “lo único que podemos hacer nosotros es exponer las situaciones, pero no tenemos la facultad de dar respuesta. Lo que hacemos es que las situaciones tomen estado público”.

Tampoco se creyó en condiciones de criticar la capacidad de los astilleros, pero sí las normas que imponen los empresarios para la construcción de los buques: “no podemos decir si un astillero construye mal un barco, menos con el astillero Contessi que construyó tantos, pero en su momento dijimos que el astillero tiene que dar respuesta al empresario que piden buques con una mayor capacidad de carga”.

La crítica más dura la realizó sobre este punto: “se lleva una herramienta de trabajo a los límites de seguridad para que quede pendiente de un mínimo error humano. Los capitanes deben tener la pericia pertinente pero son humanos”, dijo defendiendo a los suyos.

Por último, remarcó que el hecho de negar la posibilidad de que salgan buques a navegar, resulta contraproducente: “los buques en el mar colaborarían en la búsqueda porque pasan por la zona del naufragio. Tenemos además un afiliado que es el papá de uno de los desaparecidos que está reclamando que los buques sigan saliendo”, concluyó