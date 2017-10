Jorge Giacobbe: “Cambiemos terminó la misión de sacar a Cristina”

El analista Jorge Giacobbe se refirió a los resultados electorales del domingo en la 99.9 y remarcó que “terminó el período de gracia de Cristina Kirchner”. También indicó que hay una apuesta del gobierno a girar en sus objetivos: “hay toda una arquitectura verbal que habla de refundar las razones de la presencia porque la misión de sacar a Cristina está cumplida”.

Las elecciones han dejado lecturas muy interesantes de lo que el pueblo argentino expresó en las urnas. Quien había indicado años atrás que había una nueva generación de políticos nacidos en democracia gestando una sociedad distinta fue Jorge Giacobbe y en la 99.9 ratificó esa idea a través de los resultados electorales: “el escenario era muy claro. No hubo un sólo encuestador que diera un resultado diferente al que sucedió, no hubo espacio ni para la trampa en términos de encuesta. Nadie se animó a decir una cosa diferente y no se animan a mentir porque estamos atravesando un tiempo distinto de la sociedad”.

El análisis de lo que sucedió con el kirchnerismo para Giacobbe es claro: “ayer terminó el período de gracia de Cristina Kirchner. Si no le sirve al peronismo para volver al poder, no le sirve a nadie. Estará en la cámara de Senadores tratando desde su banca de extorsionar al presidente para no ir presa ella y sus hijos”, indicó sobre su función legislativa.

También anticipó que habrá muchos integrantes de Unidad Ciudadana que podrían ir hacia otros rumbos: “un político sólo compra a futuro, la enorme masa de gente que la acompaña en términos dirigenciales está viendo donde se puede intercalar mañana. Nadie tiene intenciones de quedarse en una agrupación del ayer, se quedarán lo que no se pueden intercalar en ningún lado como el caso de D´Elía por citar un ejemplo. Quedará como un partidito de culto que tratará de alabar a Cristina”.

Desde el oficialismo se empezará a tratar una agenda mucho más intensa de temas que están pendientes y dependían casi de los resultados de la elección: “habrá una convocatoria a grandes causas como la reforma impositiva, la reforma laboral, la coparticipación general, la lucha contra el narcotráfico; hay toda una arquitectura verbal que habla de refundar las razones de la presencia porque la misión de sacar a Cristina está cumplida”.

El peronismo tendrá un papel importante en su propia refundación que hoy parece estar lejos de Cristina Fernández de Kirchner: “el peronismo no es uno sólo, veo competir al residuo del peronismo kirchnerista al que lo matará el nuevo peronismo. Hay una mirada más inteligente, mirando más el mundo, es otra cosa”, señaló.