Jorge Giacobbe: “No estoy tan convencido de que el gobierno no tenga manejo sobre la justicia”

El consultor Jorge Giacobbe (padre) brindó en las 99.9 las conclusiones sobre las encuestas que realizaron con su empresa acerca de la complicidad de funcionarios del gobierno para proteger a Julio De Vido y las denuncias de Elisa Carrió a su propia coalición de gobierno.



La política nacional presenta temas de análisis constante, pero más allá de las elecciones y los cierres de listas para las PASO, desde la consultora Giacobbe & Asociados SA, eligieron dos temas puntuales para buscar la opinión de la sociedad.

Uno de ellos fue la protección para Julio De Vido desde los ámbitos gubernamentales y Jorge Giacobbe (padre) se mostró preocupado en la 99.9 por los resultados que obtuvieron: “en el caso De Vido hay un comentario periodístico, una sospecha extendida sobre la posible complicidad de funcionarios altos del gobierno para protegerlo como centro de la corrupción kirchnerista”. Sobre las cifras agregó que “hay un núcleo del 17% que cree que De Vido está siendo protegido por el gobierno, un 33% cree que no y la mitad de la población se refugia en el “no lo sé” que abre la posibilidad a la sospecha. El gobierno no está siendo lo suficientemente claro en el tema para que esto no suceda”.

Más allá del pensamiento de la gente, también Giacobbe dio su opinión respecto de la relación entre la justicia y la política: “no estoy tan convencido de que el gobierno no tenga manejo sobre la justicia. En el caso de Cristina Kirchner, tiene que haber un nivel de complicidad”, afirmó.

Otro de los tópicos abordados fueron las denuncias de Elisa Carrió sobre el gobierno de Mauricio Macri y las consideraciones que tiene la gente al respecto: “en la misma dirección se producen las denuncias de Carrió sobre los pliegues más oscuros del gobierno de su propia coalición de gobierno. Eso rompe un molde cultural de Argentina donde los partidos políticos funcionan como mafias y no se autodenuncian”, explicó Giacobbe.

Los números, en este caso, le dieron un poco más de tranquilidad, pero también en la lógica política, los resultados fueron muy disímiles: “el 77% nos dice que es correcto que un militante político como Carrió lo haga y sólo un 4,5% dice que eso es incorrecto. Cuando lo vemos por pertenencia política, casi todos los universos el 50% está de acuerdo y el otro 50, no. Esto constituye una matriz ideológica que explica porque se sostiene el kirchnerismo”.