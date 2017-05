Jorge Majfud: “La viralización se ha reflejado en la forma de votar o de pensar políticamente”

El escritor uruguayo radicado en Estados Unidos, Jorge Majfud habló en la 99.9 sobre el cambio político que se ha generado en todo el mundo al momento de elegir a los gobernantes: “los que subestimaron algunos estilos políticos como los de Trump, se levantaron sorprendidos”, agregó.

Las elecciones en todo el mundo demuestran un cambio social a la hora de elegir candidatos para la presidencia en naciones fuertes. Uno de los ejemplos más fuertes, es Donald Trump en los Estados Unidos y el escritor uruguayo Jorge Majfud que está radicado en el país norteamericano, opinó al respecto en la 99.9.

En principio, señaló el ejemplo holandés como un decantación de lo sucedió previamente en otros lugares del país: “la gran participación en Holanda fue una consecuencia del 2016 en Inglaterra y Estados Unidos. Los que subestimaron algunos estilos políticos como los de Trump, se levantaron sorprendidos. Esos grupos salieron a votar en vez de protestar”.

Las consecuencias que han traído estos gobiernos también se deben analizar y el caso de Trump es puntualmente el más destacado en ese aspecto: “está destrozando todos los sistemas para el cuidado del cambio climático, eliminando presupuestos que tienen que ver con lo ambiental”, ejemplificó.

También opinó sobre un tema que ha generado mucha controversia y es la forma en la cuál se trata a las minorías sobre todo por su pensamiento religioso: “la discriminación religiosa es anticonstitucional en Estados Unidos. Lo que sucede con Trump es que está acostumbrado a hacer y deshacer como quiere, pero ya no es su feudo, sino un país donde no es el único que toma decisiones. No es posible que un grupo étnico o religioso considere que un país le pertenece expulsando a todos los que no compartan sus ideas. Esa es una posición antigua y fascista”, remarcó.

Sin embargo, en la resolución de este tipo de cambios políticos, aparece un fenómeno particular de estos tiempos conocido como la “viralización” en redes sociales, que parece generar como un contagio masivo: “las masas y los individuos se mueven por epidermia. Los fenómenos irracionales de reacciones en masa sobre hechos triviales, se ha reflejado en la forma de votar o de pensar políticamente”, afirmó Majfud.