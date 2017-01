Jorge Solmi: “no podemos estar dependiendo de favores de provincias vecinas”

Jorge Solmi, Director de la Federación Agraria Argentina, habló sobre la problemática de los incendios en la Provincia de Buenos Aires. Aseguró que “ante la crisis, no se necesitan visitas de funcionarios, sino aviones hidrantes”, y criticó la falta de previsión para la administración de estas situaciones.

El Director de la Federación Agraria Argentina habló con la 99.9 sobre las medidas que se vienen tomando ante la crisis de los incendios en el interior de la provincia de Buenos Aires. Se mostró decepcionado porque “cuando los medios empiezan a hacerse cargo del tema, a ponerlo en discusión de agenda, ahí se toma ocupación de parte de los funcionarios de lo que está pasando, ayer fue uno hoy otro“, y aseguró que “las visitas deberían haber sido la semana pasada, hoy lo que se necesita es en primer lugar combatir el problema y en segundo lugar hacerse cargo de las consecuencias. Los productores y la gente que vive en la zona tiene necesidades concretas “.

Solmi aclaró que es cierto que hubo desde el comienzo un avión hidrante, pero que era uno solo y de pequeño porte, lo que hizo que no pudiera usarse muchos días a causa del viento. “El avión que había allá era un avión que no cumplía con la magnitud del evento y por eso pedíamos más“, explicó y subrayó que “nosotros tenemos una provincia con diversidad territorial y climática, y no podemos estar dependiendo de favores de provincias vecinas, tenemos que tener nuestro propio equipo”.

Finalmente, se refirió a la falta de planificación ante situaciones de crisis, y la maña administración de las mismas. “Da la sensación de que está en piloto automático esto y en un país que vive de la agricultura, de la ganadería, en el que el principal ingreso de divisas es del sector agropecuario, creo que debiera haber otro tipo de política“. Opinó que no pueden pensarse las mismas soluciones a los problemas de hoy que a los de hace 20 años, porque el cambio climático está provocando fuertes consecuencias.

Además, culpó a la mala administración del alto costo de los productos en Argentina. “Lamentablemente cuando uno ve los costos que tenemos y que no formamos, porque todas esta pérdidas el productor no las puede trasladar, las tiene que asumir.. pero cuando se producen estos eventos mal administrados y se puede trasladar, esa mala administración va a ir a parar al precio y ese precio lo termina pagando el consumidor, y ese es el gran invento del costo argentino, todos los errores lo solucionamos aumentando los precios“.