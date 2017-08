Jorge Vitale: “La mecánica de corrupción no era posible si no pasaba por Cristina Fernández”

El abogado Jorge Vitale se refirió en la 99.9 a los dichos de Mariano Martínez Rojas y que vienen a ratificar las denuncias que durante años presentó ante la justicia: “me dio una gran alegría que se saque a relucir un personaje siniestro que es Marta Cascales que está en todas las causas que denuncié y era la que armaba las empresas offshore”, indicó sobre la esposa de Guillermo Moreno.

Los dichos de Mariano Martínez Rojas están relacionados con denuncias que se han llevado adelante durante muchos años a través del abogado Jorge Vitale que habló sobre la Mafia de los Contenedores a través de la 99.9 destacando la importancia de que esto tome visibilidad, pero sin dejar de lado la responsabilidad de quien hoy es denunciante en la trama que se había armado.

El abogado puntualizó que “hasta ahora han tratado de estar a mitad de camino con las investigaciones. Las declaraciones de Martínez Rojas, confirma todo lo que hemos denunciado previamente. Me dio una gran alegría que se saque a relucir un personaje siniestro que es Marta Cascales, que además de ser la esposa de Guillermo Moreno, fue directora de ENARSA y formó parte junto a Minicelli de la Empresa Forrest donde recibieron muchos subsidios relacionados con películas y obras de arte con los que no tienen nada que ver. También formó parte del Organo de Contralor de Consorcios Viales, el OCOVI”, recapituló.

La función de Cascales en este contexto era la creación de empresas offshore que Martínez Rojas se encargó de detallar a la perfección como se originaban: “en todas las denuncias que hice, me la encuentro a Marta Cascales. En la causa de Boudou constituyó 5 empresas offshore satelitales como las definió ayer Martínez Rojas. En Sueños Compartidos, en Tarjeta SUBE, el tema de la ONCCA donde manejaba todo Etchegaray. Cuando ella no constituía las empresas, era la que certificaba actas de presidentes y síndicos. Tuvo una participación muy directa en todo”.

A eso hay que sumarle una directa relación con la presidenta Cristina Fernández y con la familia Kirchner en general que lleva a comprender como se realizaban estas maniobras: “después del fallecimiento de Kirchner, la que contenía a Cristina era ella, pero en realidad eran las que organizaban el plan delictual en todas estas áreas. Hoy tenemos a 68 detenidos que no llegan a las grandes cúpulas por causas de corrupción y esa gente empezará a hablar. Lo que quieren explicar es lo que venimos diciendo hace tiempo: toda la mecánica de corrupción no era posible si no pasaba por la ex presidenta o el ex presidente”, sentenció Vitale.

Pero mientras tanto, pidió que la justicia esté al servicio de todas estas personas que pueden aportar datos y las protejan: “vamos a necesitar un gran apoyo de la Justicia y el Ministerio de Seguridad para amparar a los arrepentidos porque dentro de esta corriente han muerto unos cuantos. Era una organización delictiva que tomó el gobierno para enriquecerse, no hay otra alternativa”. Por último, advirtió que resulta peligroso la designación de todas las causas al juez Julián Ercolini: “no puede ser que todas las causas terminen en él, porque todas se iniciaron con él. A mi me las planchó todas Ercoloni y si se las dan todas a él vamos a un mal final”, anticipó.