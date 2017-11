Jorge Vitale: “Son funcionarios que tomaron el poder para cometer ilícitos”

El abogado Jorge Vitale habló en la 99.9 sobre la detención del ex vicepresidente Amado Boudou y señaló que se trata de un eslabón más de la cadena de corrupción que tenía el kirchnerismo: “eran todos negocios coordinados, tenían un jefe que era Néstor Kirchner y luego la continuadora fue Cristina Fernández”, remarcó.

La detención de Amado Boudou es un caso más de corrupción de las altas esferas del gobierno nacional que ha avanzado. Las denuncias contra el ex presidente llevan tiempos de estancamiento y uno de los que siempre advirtió sobre esta situación fue el abogado Jorge Vitale que habló en la 99.9: “es un momento muy especial y esperado. No es revancha, se está cumpliendo con la justicia. Todo el operativo de enriquecimiento, fue una asociación ilícita. Siempre dije que Boudou no está sólo porque era imposible coordinar la compra de Ciccone si no estaba de acuerdo el director de la AFIP, Jorge Brito de la UIF, Sbatella….son muchos organismos los que intervienen para comprarlo”.

Las denuncias que presentó el abogado se remontan a 7 años atrás y ya pudo advertir la operativa que hoy sigue investigándose. “Inicié esto viendo que se llevaban las reservas en enero de 2010 cuando era el presidente del Banco Central Redrado. Cuando me entero que estaban negociando Ciccone, era para hacerselo particularmente de ellos. Estaban emitiendo descontroladamente y Ciccone no sólo hacía los billetes, sino también bonos y todos los elementos de seguridad”, recordó Vitale.

Lo que señaló también es que las detenciones se tendrían que haber dado hace mucho tiempo porque formaban parte de una estructura destinada a cometer delitos: “estos muchachos ya tendrían que estar todos detenidos desde antes porque estos eran todos negocios coordinados, tenían un jefe que era Néstor Kirchner y luego la continuadora fue Cristina Fernández. No se quería llegar a De Vido y Boudou. Lijo planchó esta causa prácticamente 4 años y tiene una conexión directa su hermano con el gobierno; pero ahora no le queda otra alternativa”.

Lejos de lo que indican desde el kirchnerismo de una persecución, Vitale aclaró que recién ahora las causas están avanzando como deberían: “estas causas fueron paralizadas por una cuestión política y no al revés. Ahora están tomando el ritmo que siempre debieron tener. La ex presidenta tiene dos procesamientos por asociación ilícita y tendrían que haber ido todos juntos”.

En ese sentido, como denunciante original en la causa de Sueños Compartidos, advirtió que habrá novedades la semana próxima: “Martínez de Giorgi no se animó a procesar a Julio De Vido y ahora la Cámara revocará la semana que viene la libertad por falta de mérito en la causa de Sueños Compartidos y el próximo paso es Cristina Fernández. Fueron una serie de funcionarios que tomaron el poder para cometer ilícitos”, sentenció.