José Cano: “presentar la Declaración Jurada no es un acto de buena voluntad, es una obligación”

El concejal de Cambiemos, José Cano, explicó que presentó un proyecto de ordenanza, para que a aquellos funcionarios que no presenten su Declaración Jurada se les retenga el sueldo hasta que lo hagan. Aclaró que, a diferencia de lo que se dijo en los medios, no es una medida en contra de Arroyo. “No es una acción que vaya dirigida a alguien en particular, es para que se cumpla la norma”.

Además, hizo fuerte hincapié en que no es una acción en contra del intendente, ni de nadie en particular, sino que tiene que ver con la transparencia en la función pública. “Estamos hablando de una obligación, no tiene que ver con la buena voluntad. Tampoco con la cantidad de patrimonio que tenga cada uno, es una obligación y hay que cumplirla porque ayuda a la transparencia. Entonces, para poner fin a estas cosas que originaron imputaciones yo presenté un proyecto para que a aquellos que no han cumplido se les retenga el sueldo hasta que lo hagan, es una manera de decir que hay una diferencia entre los que cumplen y los que no”.

También aclaró que esta acción sigue la línea de lo que se viene haciendo a nivel provincial, ya que la gobernadora “ha hecho una campaña muy importante ampliando la base de la cantidad de gente que tiene que presentar la Declaración Jurada”. En este sentido, aseguró que no cree que haya demasiada resistencia al proyecto, porque es algo que se viene tratando insistentemente en el Concejo Deliberante.