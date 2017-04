José Luis Ponsico: “Hay gente que miraba lo que le hacían a Balbo con absoluta indiferencia”

El periodista José Luis Ponsico elaboró un informe donde remarca que desde 1922 hubo en las canchas del futbol argentino 318 víctimas fatales y se refirió en la 99.9 a la muerte de Emanuel Balbo: “Un episodio personal, se transformó en una masacre donde lo empujaron, lo golpearon y hasta la robaron las zapatillas cuando estaba tirado en el piso ya con muerte cerebral”. Además, la palabra de Esteban Wood.

La muerte de Emanuel Balbo en el partido entre Belgrano y Talleres de Córdoba, ha generado una mirada profunda nuevamente de lo que sucede durante los partidos en las tribunas. El periodista José Luis Ponsico publicó un relevamiento de la cantidad de víctimas que ha sumado en el profesionalismo el fútbol argentino en las tribunas y las cifras son sorprendentes.

En la 99.9, comentó que en este caso “hay imágenes terribles que están recorriendo el mundo. Hay gente que observa como pasaron del linchamiento a arrojar a este muchacho al vacío con absoluta indiferencia. Un episodio personal, se transformó en una masacre donde lo empujaron, lo golpearon y hasta la robaron las zapatillas cuando estaba tirado en el piso ya con muerte cerebral”.

Fue el disparador para relevar lo que ha sucedido en el fútbol durante los últimos años y cuando fue el punto clave para el incremento de la violencia: “en las canchas de fútbol creció con la dictadura militar, con la represión. Así llegamos a un triste récord de 318 víctimas mortales en las canchas teniendo grandes jugadores y entrenadores”.

La realidad social de a poco se fue reflejando en las tribunas y además, el negocio de las barrabravas se tornó un punto clave para que la violencia se instale definitivamente. “Hay un submundo en el fútbol. Ha habido crecimiento de la pobreza, de asentamientos, marginalidad y chicos que se drogan. El fútbol es un ámbito que funciona como un refugio. Ser barrabrava se transformó en un negocio muy grande”, indicó Ponsico.

Al respecto, para el periodista hace falta una respuesta del estado tomando con seriedad este tema, pero todos los políticos de peso en nuestro país, han tenido en los últimos años relación con clubes de fútbol y en consecuencia con sus barras: “falta una política de estado en este tema porque todos conocen a los 200 jefes de las barras de los clubes más importantes del país. El único que quiso ponerle límites a la violencia con una ley y se tomó el trabajo de estudiar el tema, fue el entonces legislador De La Rúa”, recordó.

Esteban Wood: “La droga es un terrible común denominador en estos hechos”

El especialista en la temática de las drogas, Esteban Wood también habló del tema en la 99.9 porque en la autopsia de Balbo encontraron alcohol y cannabis en su sangre. Al respecto, señaló que “es un terrible común denominador para una sociedad anestesiada que no quiere ver lo que está pasando. Debemos librar una guerra actitudinal sobre todo desde la comunicación. Quienes propician los escenarios de flexibilización entendieron que el tema va por el lugar donde se le cambia la cabeza a la gente y es en los medios”.

Se mostró además alarmado por el aparato que se ha montado para naturalizar el consumo de drogas: “ya no sólo tenemos revistas especializadas que deberían tener una sanción por lo que significa la apología, sino que también hay literatura partidaria y no sucede lo mismo a favor de la prevención y la vida”.