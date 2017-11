José Manuel Ugarte: “Las Fuerzas Armadas se tienen que cambiar a fondo”

El especialista en temas de Defensa, José Manuel Ugarte, habló en la 99.9 sobre la situación actual del país y destacó la necesidad de modificar la realidad: “son 21 años de agudización de la situación y que además viene de un problema anterior”, indicó.

La desaparición del ARA San Juan ha traído una vez más una discusión de fondo que el país debe darse y es el tipo de Fuerzas Armadas que requiere el país para su situación actual y el dinero que se le destina para esas tareas.

José Manuel Ugarte es un especialista en un apartado complejo como el de Defensa y habló en la 99.9 sobre la situación que se atraviesa: “siempre hubo un déficit de entrenamiento ocasionado por razones económicas que no son propias de un sólo gobierno. Desde 1991 se agudizó el problema, el 80% del gasto del presupuesto era para personal y menos del 5 % para equipamiento lo que dio por consecuencia que no se comprara nada relevante”, indicó primeramente.

No es un problema nuevo, pero todo se ha deteriorado de a poco: “son 21 años de agudización de la situación y que además viene de un problema anterior. Cuando se reestableció la democracia en Argentina el presupuesto de defensa era de 4,5% y se lo rebajó al 2,4% que era más adecuado para un país en tiempo de paz. Se confió a la fuerzas armadas que hicieran su propia reestructuración y obviamente no pudieron”, aclaró.

La comparación directa se puede hacer con Perú que tiene una situación estratégica muy distinta: “Argentina gasta más que Perú que puede mantener tres escuadrones de caza bombarderos de cuarta generación, un flota más grande que la nuestra y personal aún mayor con un presupuesto menor mientras nosotros no podemos tener un sólo avión de combate en este momento”.

Hoy las fuerzas armadas están muy limitadas y por eso, advirtió Ugarte que se debe apostar a una modificación de fondo: “la operatividad es cercana a cero y es algo que representa un riesgo potencial significativo para el país. Si hay recursos naturales que tiene el país y no tiene como defenderlos; es todo un tema. Esta situación no puede continuar más y se debe cambiar a fondo. El submarino permite enfrentar flotas muy superiores, es un arma fundamental el submarino. No se puede comprender como no se considera necesario que el país necesita tener capacidad de defensa”, finalizó.