José María Méndez Acosta: “Firmaremos un nuevo acuerdo para poner en valor el Teatro Colón”

Durante el día de hoy (jueves), se firmará un nuevo contrato de locación con la comuna local para el Teatro Colón, un tema que fue utilizado políticamente, pero que encontrará una salida. Así lo afirmó en la 99.9 el Presidente del Club Español, propietario del lugar, José María Méndez Acosta.

En principio, destacó la relación que han mantenido con el gobierno de Carlos Arroyo y sus funcionarios: “a pesar de que durante más de un año no tuvimos respuestas efectivas de la municipalidad en el mantenimiento del conjunto del edificio, junto a ello hemos tenido y tenemos una muy buena comunicación. Hubo obstáculos económicos y financieros que entendemos, pero no por ello el edificio debe estar en ese estado de desatención”.

Respecto de la rubricación del nuevo acuerdo, señaló que “nos estamos asegurando como propietarios que la Municipalidad dedique sus mejores esfuerzos, abandonados durante años, para poner en valor este lugar”. También advirtió que durante la gestión de Gustavo Pulti hubo múltiples compromisos que no se cumplieron y eso es lo que complicó la situación en el presente: “la actual gestión hereda compromisos de la gestión de Pulti referidas a obras en el conjunto del edificio, tanto por dentro como por fuera. Lo mismo sucede con las paredes que lindan con otros edificios y las del fondo, lo cuál es peligroso”, remarcó.

Casi llegando la segunda década de acuerdos con el estado municipal, después de aquél primer convenio que se firmó cuando Elio Aprile era intendente, ahora se dio un paso más en la búsqueda de una sustentabilidad en el mantenimiento del Teatro y el edificio que también contiene al Club Español: “al renovar este vínculo incorporamos una nueva figura. El propietario percibirá una entidad mensual, pero simultáneamente también un porcentaje de las recaudaciones de explotación comercial en espectáculos musicales y artísticos. Esa recaudación la destinará al mantenimiento del Teatro Colón y el edificio. Nos aseguramos así que el edificio tenga el brillo que debe tener”, finalizó.