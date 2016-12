Juan Aicega: “El gobierno de Arroyo ha comenzado con un buen sistema de gobierno a fin de año”

El concejal Juan Aicega del PRO se refirió al encuentro de fin de año de dicha fuerza política donde se habló del programa Gestión PRO 2020: “con la Fundación Pensar queremos sumar gente e ideas porque sino la coyuntura del día a día nos va dejando atrás”. Además, se refirió a la gestión municipal.



El PRO de Mar del Plata se juntó para cerrar el año y planteó una forma de trabajo pensando en el futuro inmediato. Así lo indicó en la 99.9 el concejal Juan Aicega quien destacó que “invitamos a la gente del PRO a hablar de la Gestión PRO 2020 porque desde nuestra agrupación política y con la Fundación Pensar podamos sumar gente e ideas porque sino la coyuntura del día a día nos va dejando atrás”.

El trasfondo de Cambiemos tiene que ver con un cambio de paradigma político que también el propio referente del partido se encargó de definir con claridad: “a nivel nacional y provincial en los últimos años, el sector político se ha utilizado como un negocio, una actividad para su vida privada. El poder se ha ejercido para beneficios personales y no para que el estado llegue a cada familia o empresa. Hay gente que tiene que hacer grandes esfuerzos para llegar a fin de mes y vive en ciudades sin infraestructura”, puntualizó sobre la actualidad que les toca atravesar.

Por otro lado, aclaró que no han indicado públicamente y mucho menos en la reunión que se llevó a cabo en las últimas horas, que se presentarían con lista propia en las legislativas del 2017: “nunca hicimos mención a que podríamos ir con lista propia el año próximo. Ni siquiera creo que es momento para plantearlo”, sentenció Aicega.

También se mostró firme en la intención de apoyar la gestión del intendente Arroyo a pesar del difícil contexto que hoy se presenta. “Mar del Plata está en una situación compleja desde la infraestructura, lo energético, la seguridad, la salud y el intendente Arroyo ha tenido que afrontar una gestión muy dificultosa. El gobierno provincial y nacional apoya fuertemente la gestión, pero conformar un equipo de gobierno viniendo de distintos partidos políticos es difícil. Sobre todo en una ciudad con una administración muy compleja y un presupuesto que es exiguo”, analizó.

De todos modos destacó el trabajo que se hizo durante 2016 y que desde su visión, le permite tener hoy un gabinete consolidado: “llegamos a fin de año con un gobierno que tiene un buen diagnóstico y ha comenzado con un buen sistema de gobierno desde esta etapa”.

Mientras tanto, Cambiemos y el PRO en particular, tienen que seguir lidiando con hechos violentos como la agresión que recibió el presidente Macri en las últimas horas. “Cosas como la agresión que sufrió el presidente es un hecho muy aislado de grupos minúsculos. Son sectores que quedaron fuera del sistema democrático y la justicia tendrá que tomar decisiones más rápidas también”, advirtió.

Justamente el aspecto judicial es un condicionante muy importante para tener una mejor sociedad y en ese sentido, Aicega remarcó que “la justicia todavía tiene una deuda con los argentinos en general. Deben asumir su rol con claridad y me parece que Conte Grand le dará otro aire a la justicia. Incluso los jueces tienen otra visión hacia la sociedad y los procesos de designación y remoción son más claros”.