Juan Aicega: “Macri está confiado en el cambio que presentó a la sociedad”

Así lo reflejó en la 99.9 el concejal Juan Aicega después de mantener un encuentro con el presidente Mauricio Macri: “me da la impresión de que sabe a lo que vino, tiene los pies en la tierra y está firme y consolidado”, agregó.

El presidente Mauricio Macri compartió una jornada particular con dirigentes políticos incluido el concejal Juan Aicega de nuestra ciudad, quien a través de la 99.9 contó algunos puntos de los que charló con el máximo mandatario: “estar con el presidente reunido y ver su percepción de las cosas es muy interesante. Lo veo muy firme, confiado en el cambio que está presentando a la sociedad. Hay dificultades y cosas por resolver, pero está puesto en la realidad de las cosas por hacer”.

Lo que destacó Aicega es que parecen claros sus objetivos de gobierno y eso les da seguridad a sus seguidores: “nos ha solicitado a todos los que estamos con él que pongamos el mayor esfuerzo para que ciertas cosas salgan adelante. Me dio la sensación de que era una persona que sabe a lo que vino y está firme y consolidado”. Luego abundó que “su gobierno plantea un cambio para los argentinos que no tiene una fórmula hecha y por eso es bueno saber que el presidente tiene los pies en la tierra y no vuela a 10 metros de altura como habitualmente le puede pasar a un gobernante”.

A pesar de las intención de cambio, no se han podido salir del esquema de la respuesta mediática a temas puntuales: “por más que uno intente ser lo más serio posible, inconscientemente cae en lo que denominamos rosca pero el mensaje del presidente es que seamos desprendidos de la cuestión personalista y trabajemos en equipo. Es algo difícil pero que nos ha llevado al gobierno. El presidente es muy enfático en eso”, destacó.

Aicega está trabajando en la llegada del Metrobus a la ciudad y también en la mejora del puerto. Respecto de éste último tema, señaló que “una de las ideas es que los puertos y, en particular el de Mar del Plata, tienen que ser la puerta de ingreso y egreso para los productos en el país. Considera que las obras de infraestructura que se necesiten se deben hacer sin vueltas. Me pone muy bien ver como el presidente va a temas específicos”, finalizó.