Juan Aicega: “Si se ponen nerviosos, algo deben tener para esconder”

Un Twitter del concejal Juan Aicega generó una controversia política en la ciudad ya que en la misma había funcionarios del actual gobierno y algunos dirigentes radicales como el caso de ex intendente Daniel Katz que fue uno de los que respondió. “Quien se colocó el sayo fue el ex intendente Katz que trató de derivar la responsabilidad a funcionarios del gobierno que nunca quise comprometer”, aclaró en la 99.9.

El concejal de Cambiemos, Juan Aicega, expresó a través de las redes sociales un mensaje referido al enriquecimiento de los políticos a través de su función pública y salió a recoger el guante el ex intendente Daniel Katz generando una controversia donde se vieron envueltos también otros funcionarios del gobierno local como Guillermo De Paz y Alejandro Vicente.

Sin embargo, no había intenciones de que se llegue a esta instancia y por lo menos lo reflejó de esa forma el edil a través de la 99.9: “hice un comentario global sobre el enriquecimiento en la política que nadie puede desconocer y que es verdaderamente contraria a hacer declamaciones republicanas o después quererse poner al frente de un movimiento político”, explicó.

Me cuesta entender a la gente que se enriquece con la política y da consejos republicanos pic.twitter.com/oSyXlOXVrj — Juan Aicega (@jaicega) May 24, 2017

La respuesta llegó a través de Katz e involucró a quienes estaba en la foto citada: “quien se colocó el sayo fue el ex intendente Katz que trató de derivar la responsabilidad a funcionarios del gobierno que nunca quise comprometer. Sabemos que es una técnica muy común esconder a un elefante llenando la calle de elefantes. Cada uno debe hacerse cargo de sus cosas y no ponerse nervioso”, agregó.

Respecto de la corrupción, Aicega fue más profundo en sus conceptos: “la sociedad la conforman todos y sobre todo ese 30% de personas que no llegan a comer todo el día culpa de los corruptos que se han quedado con la plata del estado, la han malversado o utilizado para otros fines. No hay porque ofenderse cuando pedimos que se muestren los políticos tal cual son”, indicó en referencia a los casos que se conocen de políticos procesados.

Por último, remarcó que “hay que terminar con el estado al servicio de la dirigencia para ponerlo al servicio de la gente. El delito de corrupción debería ser considerado de lesa humanidad porque se lleva la vida de miles de argentinos. Nadie debe ponerse nervioso y si se ponen nerviosos, algo deben tener para esconder”.