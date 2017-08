Juan Antonio Gutiérrez: “Fue un fin de semana importante para Mar del Plata”

El titular de CAMECO en la ciudad, Juan Antonio Gutiérrez se refirió a las conclusiones del fin de semana largo a través de la 99.9, pero también advirtió que se necesita trabajar más: “cuando levantamos la mano proponiendo a la ciudad; de 10 eventos 9 quieren venir a Mar del Plata y eso hay que aprovecharlo”, destacó.

Los números de la economía empiezan a mejorar y fines de semana largos como el que se vivió en Mar del Plata horas atrás, ayudan a la reactivación de ciertos sectores. El titular de CAMECO en el orden local, Juan Antonio Gutiérrez, habló en la 99.9 sobre lo que ha sucedido: “fue un fin de semana importante para Mar del Plata desde el punto de vista económico por la cantidad de visitantes que recibió. Esto demuestra que sigue siendo una plaza importante”.

Además del día del niño, se dieron otros eventos el fin de semana que colaboraron para que la hotelería tuviera una buena ocupación y haya un buen consumo: “fue una combinación de cosas porque se disputó un partido de fútbol importante, hubo varios eventos deportivos y el día de niño que volcó a la gente a visitar la ciudad. Se vio mucha gente por la costa y en los sectores turísticos, además de gente caminando por la playa ya que el tiempo ayudó”.

Este tipo de iniciativas, según lo comentado por Gutiérrez necesita tener todo el aporte y apoyo privado posible: “hay decisiones donde tiene que ver el sector privado. A veces cuesta resaltar y difundir eventos que son importantísimos y en otras partes se promociona con mucha anticipación. Cuando hay posibilidad de traer algún evento, levantamos la mano proponiendo a la ciudad de 10 eventos, 9 quieren venir a Mar del Plata y eso hay que aprovecharlo”.

La difusión de los eventos también es un punto donde se debe trabajar más porque muchas personas en la propia ciudad no se enteran de lo que sucederá: “el sector privado debe trabajar en conjunto y difundir las propuestas. Se dieron varias situaciones este fin de semana y no es un punto menor porque tiene impacto en la economía de la ciudad”, afirmó el titular de CAMECO.

Uno de los puntos donde destacó que se ha avanzado mucho es en la llegada de vuelos de manera directa al aeropuerto de la ciudad. “Es importante que haya vuelos directos a la ciudad desde diferentes destinos y no haya que pasar por Buenos Aires. Eso atrae mucho más a los que viajan y debemos aprovecharlo también”, finalizó.