Juan Barrionuevo: “Les pido a todos los que transiten las rutas 22 y 154 que tengan precaución”

El jefe comunal de La Adela habló sobre los incendios que provocaron fuertes pérdidas en la zona, y corte de rutas. Pidió precaución a quienes transiten las rutas 22 y 154, porque todavía hay focos de incendio y también porque se pueden encontrar animales sueltos.

Juan Barrionuevo, intendente de La Adela, habló con la 99.9 a raíz delos incendios en su localidad y la zona. “Los días más complicados fueron el 2 y el 3 por las fuertes ráfagas del sector norte y ayer del sudeste, porque reavivaron los distintos focos y esto hizo en el día 2 que tuviéramos un frente muy amplio de incendios y muchísimo humo sobre el casco urbano”. Aseguró que se vivieron momentos muy complicados porque a raíz del humo y de los fuertes vientos no se pudo usar el avión hidratante con el que se contaba.

Uno de los puntos más preocupantes es el estado de las rutas. “En la madrugada de ayer tuvimos contacto con personal de la provincia de Bs. As. y sabemos que el humo seguía con incendios y que no se podía liberar la ruta 22. Por suerte nosotros transitamos toda la 154 con personal de defensa civil y pudimos liberarla”.

A pesar del despeje de la ruta 154, el intendente pidió a todas las personas que transiten ambas carreteras tener mucha precaución. “En la localidad de La Adela pudimos controlar el fuego, pero han sufrido grandes pérdidas los productores ganaderos. De casi un millón de hectáreas, el incendio arrasó con 250 a 300 mil. Eso provocó, además de la muerte de animales, la caída de alambrados, por lo que hay muchos animales sueltos que pueden aparecer en las rutas, por eso pedimos a todo el mundo que tenga precaución”. En este sentido, remarcó: “a toda esa gente que se va de vacaciones y tiene urgencia de llegar a su destino, pedimos que tome conciencia. Vamos a reforzar la policía, que ya está trabajando con la gente. Pero no es fácil explicarles que no es que no se abren las rutas por capricho, sino por estos focos que se levantan y estos fuertes vientos que producen que rápidamente avancen las llamas”.