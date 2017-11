Juan José Lossino: “Falcone y Portela en Mar del Plata son compañeros de Rosanski”

El abogado Juan José Lossino es el denunciante del ex juez federal Carlos Rosanski a quien acusa de prevaricato agravado. En la 99.9, explicó los motivos que han encontrado y su relación con los organismos de derechos humanos.

El ex juez federal Carlos Rosanski está siendo denunciado por su relación con distintos organismos de derechos humanos y que habrían tenido incidencia en sus sentencias sobre delitos de lesa humanidad. Quien realiza esta presentación es el abogado Juan José Lossino que habló en la 99.9 advirtiendo que el juez que ha tomado la denuncia no le brinda ningún tipo de garantías.

“El escenario es tan tétrico como la denuncia que le hago a Rosanski. El juez Ernesto Kreplak es quien lleva la causa y pertenece a Justicia Legítima. Cuando terminó el mandato del juez, le renovó una custodia móvil y otra en su casa de Gendarmería en virtud de una causa donde supuestamente lo habían amenazado teléfonicamente y el único sospechoso está preso”, ejemplificó. Luego abundó: “este mismo juez protege y le dio el arresto domiciliario a un militar de apellido Barreiro que era testaferro de César Milani, para cuidar a su padrastro que estaba con graves problemas de salud. El problema es que el padrastro falleció y Barreiro sigue con prisión domiciliaria”.

Advirtió que hay un encargado de manejar la justicia y que la denuncia que hace contra Rosanski es grave: “Horacio Verbitsky sigue comandando a gran parte de los jueces federales de La Plata y las denuncias que retomo porque encontré nuevos elementos. Lo denunció por prevaricato agravado, hemos demostrado con publicaciones periodísticas donde Rosanski está abrazado con los querellantes del juicio de la Cacha donde condenó a mi defendido, además de exhibir una remera que dice “HIJOS La Plata, Juicio y Castigo”. Fue a tres meses de dictar el veredicto sobre mi defendido”.

Los elementos que han sumado le parecen determinantes a Lossino y por eso pretenden que se avance: “Rosanski el año pasado marchó por la conmemoración del 24 de marzo con una pancarta que decía “No olvidamos ni perdonamos”. Hay más porque en 2014 se sacó una foto con Estela De Carlotto en un panel brindando una charla, que evidencia un vínculo”.

Incluso advirtió que no han dudado en mostrar la relación entre ambos: “cuando pedimos el juicio político a Rosansky, la Sra. De Carlotto se presentó en forma personal y como presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo como Amicus Curiae defendiendo a Rosanski. Además, ha expresado públicamente que se le hace una persecución política porque es un juez que defiende los derechos humanos”.

Los fallos del ex juez en cuestión tienen una característica en común y por eso, la acusación les parece clara: “en toda su carrera, Rosansky jamás absolvió a un acusado y a todos les dio prisión perpetua. Es un juez que resulta amigo de los querellantes, no se excusó, negó las recusaciones y dictó sentencias favorables condenatorias a favor de ellos. Esto se considera prevaricato agravado en el Código Penal. Esto, lamentablemente puede terminar en la nulidad de todos los juicios donde intervino”, aclaró.

Los jueces que se manejaron de esta forma no solamente se ven en Buenos Aires, sino que también lo vinculó con nuestra ciudad: “la totalidad de los acusados y los abogados defensores lo hemos recusado por ese motivo pero siempre fue blindado por el Poder Ejecutivo y los jueces que lo acompañaban. Falcone y Portella en Mar del Plata son compañeros de Rosanski”, dijo.