Juan José Ribelli: “Espero que se arribe a condenas ejemplares”

El ex policía Juan José Ribelli estuvo más de ocho años preso por una acusación falsa contra el caso AMIA. Opinó sobre el pedido de elevación a juicio de la causa contra Luis Vicat, Marta Parascándalo y el juez de Casación bonaerense Federico Domínguez por presionar testigos con el objetivo de inculpar a un grupo de funcionarios policiales en la investigación del atentado

Juan José Ribelli habló con la 99.9 como representante de un grupo de ex policías que fueron inculpados ilegalmente por el caso AMIA, estando en prisión por ello durante más de ocho años. Explicó que son muchos los inculpados en lo que fue una enorme maniobra de desvío de información, falsas acusaciones y, en definitiva, encubrimiento del caso AMIA. “En este marco también se siguió investigando y todavía no están sometidos a juicio a 3 personajes: Federico Domínguez, actual integrante de la Cámara de Casacion Penal de la Pcia. de Bs. As.; otro comisario estrella Luis Vicat que estaba de la mano de Galeano en aquellos años; y Marta Parascándalo. Todos estos personajes, allá por el 96, colaboraron estrechamente en este desvío de la información porque llevaban adelante coacciones y promesas y distintas gestiones entre los detenidos y familiares, prometiéndoles cosas como ser reincorporados, darles otra identidad y trabajo en el exterior, con el único fin de que declararan falsamente para involucrarnos aún más en el atentado“.

Ribelli explicó que este juicio puede demorarse un poco, pero que para este 2017 está prevista la finalización del primer juicio por encubrimiento. El tribunal a cargo es el Penal Oral 2, y Ribelli expresó su deseo de que “luego de la cuantiosa cantidad de pruebas que se está ventilando en el juicio, y ya que ha quedado debidamente probado todo este accionar, se arribe a condenas ejemplares sobre quien era el juez Galeano, que no sólo nos privo ilegalmente de la libertad, sino que principalmente defraudó a los familias, a la sociedad y a las víctimas con este engaño, que ha llevado a que hoy, después de 22, 23 años, se este en los primeros pasos de las investigación“.

Sobre el avance general del caso AMIA, Ribelli dio su perspectiva: “dentro del juicio oral que nos absolvió a nosotros y que probó todas estas irregularidades, sigue surgiendo que el atentado ha ocurrido dentro de un contexto de terrorismo internacional y evidentemente por promesas incumplidas del entonces ejecutivo de nuestro país que estaba a cargo de Menem. El tema de por qué involucraron a policías de la Pcia. de Bs. As. tiene que ver con intereses mezquinos de gobernantes inescrupulosos… En aquel momento la provincia estaba gobernada por Duhalde, quien tenia aspiraciones al sillón presidencial, y en ese contexto esta imputación a la policía bonaerenses empañó su carrera presidencial y política“. Además de esto, aseguró que hay pruebas de que 45 días antes del atentado, los órganos de inteligencia de nuestro país venían monitoreando, investigando y escuchando ilegalmente a ciertos personajes iraníes, y que incluso tenían intervenidos fuera de la esfera judicial los teléfonos de la embajada de Irán. “Nosotros muchas veces dijimos: pongan arriba de la mesa ese material porque si evidentemente ocultaron algo, algo debe haber en ese material. Pero nunca apreció“.