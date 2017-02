Juan Manuel Fernández Daguerre: “los operadores del sistema no siempre estamos a la altura de lo que dice la ley”

El ex juez correccional y de cámara, Juan Manuel Fernández Daguerre, brindará una charla abierta sobre la baja en la edad de imputabilidad y antes analizó el tema en la 99.9: “la ley penal juveniles es una buena ley”, advirtió.

La intención de bajar la edad de imputabilidad sigue siendo controversial y despierta un profundo debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia en el país. En ese sentido, el ex juez correccional y de cámara, Juan Manuel Fernández Daguerre brindará una charla el próximo jueves a las 19.30 en el CEG ubicado en San Lorenzo 1197 esquina Alvear.

Pero antes, vertió algunos conceptos en la 99.9 sobre el tema: “siempre pensé que bajar la edad de imputabilidad era un disparate porque criminalizar a menores a los que no se les da ningún tipo de tratamiento una vez cometido el delito, no era la solución para la seguridad o la atención de los menores que infringen la ley penal”.

Lo que dejó en claro es que leyes no faltan, sino que si se implementaran bien las que están en vigencia, se podría contener mucho mejor. “La ley penal juvenil de la provincia es una buena ley que permite a los operadores tratarlos dentro del sistema penal atenuado donde inclusive aún siendo culpable el juez puede no ponerle una pena cuando ve que en determinado contexto fue un hecho aislado y que no representa un peligro para él y los demás”, explicó.

Sin embargo, eso no sucede y ahí es donde empiezan los inconvenientes en la aplicación de la ley penal juvenil: “el problema es que los operadores del sistema entre los cuáles me incluyo, no siempre estamos a la altura de lo que la propia ley dice. Hay una posibilidad de que se tomen medidas de seguridad. Tenemos el problema de que el estado no tiene lugares para rehabilitar un menor y la única opción era la cárcel. Para toda la zona de Mar del Plata, la capacidad del Centro de Contención de Menores era de 24 personas y esto claramente no alcanza y estaba cubierto por los delitos más graves como homicidios, sino nadie iba ahí”.

Cada vez que algún menor comete un delito, rápidamente vuelve a la calle y el estado no realiza ninguna acción para evitar males peores: “ninguno de estos chicos está donde está por una decisión propia solamente. El chico que mata robando a los 16 años seguro que entró por algún robo menor o pelea, lo agarraron 4 veces antes a las 3 de la mañana robando una vidriera; pero el sistema no hace nada con ese chico”, sentenció.

El debate está abierto y el próximo jueves se podrá asistir con entrada libre y gratuita al CEG donde se profundizarán estos conceptos.