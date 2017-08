Juan Rey: “Nunca hubo un acercamiento para hablar de los términos de la campaña y unificación de listas”

El pre-candidato a concejal de Nueva Acción, Juan Rey, se refirió a los motivos por los que decidieron no acompañar al sector de Marcelo Artime en el armado de las listas para octubre: “tenemos muchas fuerzas y quedamos conformes con lo que hicimos desde el esfuerzo de la militancia”, puntualizó.

Nueva Acción confirmó ayer lo que se veía venir en la interna de Acción Marplatense: no participarán de la lista de candidatos a concejales de cara al mes de octubre. Juan Rey, quien encabezó la propuesta en agosto, se refirió a las razones de esta decisión en la 99.9: “ni yo, ni nadie de la lista de Nueva Acción participará en octubre. Fuimos a una interna donde se estaba hablando de una diferencia de ideas y opiniones. Partimos de la base de que necesitábamos una gran autocritica que nunca se hizo y el resultado de la elección así lo indica”.

Las diferencias estuvieron planteadas desde el inicio y nunca se trataron de subsanar ya que la lista de Marcelo Artime más allá de las constantes declaraciones mediáticas, nunca hizo un intento real de acercamiento o de proposición, sino que fue todo una puesta en escena: “desde un principio a partir de mi propia proscripción se marcaban las diferencias y tampoco hubo un acercamiento para hablar de los términos de la campaña y unificación de listas. Nacimos de cero y llegamos a 15.000 votos que era para nosotros una buena elección. Quisimos hacer lo que dijimos en la campaña”, aclaró Rey.

Lo que seguirán buscando es que, en realidad, AM después de su separación de la lista del kirchnerismo, vuelva a su esencia, algo que el grupo que comanda Gustavo Pulti no parece estar decidido a hacer: “Santiago y Lucía Bonifatti nacieron con Acción Marplatense y hay un deseo profundo de volver a las raíces del partido. Ha sido una opción interesante para la ciudad desde que era un partido vecinalista. Seguiremos trabajando en proyectos e ideas de una escuela de gobierno para preparar a nuestros chicos. Queremos trabajar para ahora, para el 2019 y para dentro de 20 años”, anticipó.

Incluso, pensando justamente a futuro, destacó que se han acercado muchas personas luego de las elecciones para colaborar con Nueva Acción y para Juan Rey es un síntoma positivo: “tenemos muchas fuerzas y quedamos conformes con lo que hicimos desde el esfuerzo de la militancia. Hay mucha gente que nos pide sumarse y que incluso no le importaba la política, pero quieren aportar”, finalizó.