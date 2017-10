“Juan Suris era mi jefe”, reconoció una narco arrepentida

Yolanda Jiménez, más conocida como “Johanna” y una de las mujeres que goza del beneficio del arresto domiciliario por una de las tantas causas por venta de drogas, apuntó directamente contra Juan Ignacio Suris, a quien consideró en LA BRÚJULA 24 FM 93.1 el líder de una banda narco: “Él era mi jefe”, subrayó.

“No quiero hablar mucho más de este personaje. Se hace el santo, pero vamos a ver si es cierto que nunca vendió droga. Pregúntenle si hice plata con el narcotráfico, él es más mediático y tiene autos de alta gama. Si lo voy a complicar a Suris en el nuevo juicio, lo lamento”, resaltó la “arrepentida” , ex pareja del fallecido Carlos César “El Chino” Alberti, también vinculado al tráfico de estupefacientes.

Consultada por el programa “Bahía Hoy” respecto a las acusaciones que surgieron en las últimas horas, respecto a si continúa vinculada con el delito, aclaró: “Jamás me aproveché de mis hijos para vender droga. Nunca le ofrecí a un menor de edad ni traté con alguien de menos de 18 años”.

“Durante el proceso nadie se hizo cargo de nada, está metida la Policía, la política y no sé si la Justicia también lo está. En un nuevo juicio soy capaz de contarlo”, advirtió “Johanna”.

Por último, explicó que lleva una vida relativamente normal, pese a gozar del beneficio, del cual ya había sido acusada de violar tiempo atrás: “Llevo más de un año con una pulsera magnética, soy monitoreada por intermedio de la misma y es imposible que esté violando el beneficio. Mis vecinos me ven salir, lo hago con permiso, llamando a monitoreo antes. Soy mamá de tres menores de edad por los cuales tengo que hacer los trámites. Es imposible no ir al centro”.