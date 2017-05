Jujuy obtuvo en Pekín fondos para desarrollar las energías renovables

El Eximbank financiará la construcción de una planta solar; el proyecto cuesta unos US$ 400 millones.

La sonrisa del gobernador de Jujuy , Gerardo Morales , parece congelada. Y no es para menos. Es uno de los grandes beneficiarios del viaje del presidente Mauricio Macri a China. Es que su provincia cerró un préstamo por casi US$ 400 millones para realizar una planta solar que le permitirá ser generadora de energía renovable. El anuncio será parte de los acuerdos que el jefe del Estado y su par chino, Xi Jinping, firmarán mañana en lo que será el día clave de la visita de Macri a esta ciudad.

“El acuerdo está listo después de un año de trabajo. Tenemos ya el visto bueno y la aprobación de Eximbank [Export-Import Bank of China] para un crédito para el proyecto de una planta solar de 300 megavatios a 4000 metros de altura”, dijo a LA NACION el mandatario provincial.

Morales detalló que el proyecto, instalado en el paraje Piedra Negra, cerca de La Quiaca, costará 390 millones de dólares, de los cuales el banco chino desembolsa 331 millones. El resto lo financiará la provincia. “La semana pasada lo aprobó el banco, ahora falta la notificación del gobierno nacional”, se entusiasmó Morales, que forma parte de la nutrida comitiva que acompaña al Presidente.

“En términos energéticos pone a Jujuy a jugar como jugador central de la política energética. Esta planta va a generar energía y le va a liquidar regalías a la provincia”, agregó el gobernador radical.

Según explicó, el crédito será cubierto a través de la venta de energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Camessa) a 60 dólares el megavatio durante 20 años, acuerdo estipulado en la licitación ganada, por lo que consideró que se trata de un “proyecto que se paga solo”.

Con el dinero fresco, empezará a contar el tiempo para finalizar la obra. En el contrato que firmará mañana con los chinos, Morales se comprometió a que estaría listo en junio. “El reloj ya empezó a correr, estamos avanzando muy bien”, relató Morales desde el lobby que tiene el piso 64 del Summit Wing, el hotel donde están alojados el Presidente y parte de la comitiva.

Éste será el primer paso. Morales tiene como objetivo convertir Jujuy en una “provincia verde”. “Con nuestros socios chinos, la idea es crecer y presentarnos también con otras empresas. La idea es que Jujuy tenga un parque de 1500 megavatios en los próximos cinco años. Vamos a generar más energía de la que consumimos”, aseguró.