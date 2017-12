Julio Aro: “Es el mejor acto de justicia que podemos tener”

El ex combatiente de Malvinas Julio Aro, destacó la tarea de reconocimiento de los cuerpos que estaban sin identificación en las Islas Malvinas y también el trabajo que realizó Geoffrey Cardozo: “fue una herramienta fundamental, sin él no se podría haber reconocido la identidad de 88 combatientes”, dijo en la 99.9.

El reconocimiento de cuerpos en Malvinas es una noticia que para todos aquellos que estuvieron en las Islas en aquellos años, representa un bálsamo absoluto. Uno de ellos es Julio Aro que en su condición de ex combatiente habló en la 99.9 y remarcó que “nos permite sentir paz, es el mejor acto de justicia que podemos tener. De las 121 cruces donde estaban los cuerpos, se sacaron las muestras de ADN de cada uno. 107 familiares dieron las muestras y las restantes no las han entregado, algunos por cuestiones políticas, otros por religión y otros dudaban de un interés personal. De ese número, 88 fueron las que dieron positivo”, detalló.

A pesar de los planteos de algunas familias, creyó necesario destacar que esta tarea que se ha realizado no tiene tintes políticos de ningún tipo: “acá no hay nada político y nada personal, porque los cuerpos estaban en perfectas condiciones para ser identificados”, puntualizó.

Pero para que los cuerpos pudieran ser identificados en la actualidad, hubo una tarea destacable que fue la del británico Geoffrey Cardozo:“Fue una herramienta fundamental. Nos dió el informe, hizo el cementerio, desenterró los cuerpos que habíamos enterrado en campos de batalla. Los limpió de las fozas comunes, les puso una bolsa mortuoria, otra bolsa blanca y escribió allí el lugar donde fue hallado y hasta con fotos de esos lugares. Se conservaron muy bien los cuerpos para las muestras de ADN. Si no hubiera hecho ese trabajo, no se si se podría haber hecho todo esto”, aclaró Aro.

Si bien se trata de una buena noticia poder contar con el reconocimiento de 88 combatientes que cayeron en Malvinas, también reclamó una tarea más precisa al momento de comunicar las identidades: “el área de Avruj está haciendo de este tema algo demasiado formal. No se puede abordar a las familias directamente, sino que primero hay que tener una conversación previa con cada familia ya que no todos están en las mismas condiciones”, finalizó.