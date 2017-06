Julio Hikilo: “Le pedimos al presidente Macri que denuncie las mafias si las conoce”

El abogado laboralista Julio Hikkilo habló en la 99.9 sobre las mafias del juicio laboral que denunció públicamente y le reclamó pruebas: “me parece que es un ataque falso y antidemocrático donde se busca esconder una realidad económica”, puntualizó.

Las declaraciones del presidente Mauricio Macri sobre la mafia del juicio laboral, llevó a las expresiones de distintos sectores, algunos apoyando esa denuncia y otros, denostando las palabras del mandatario.

El abogado laboralista Julio Hikkilo se mostró en contra de esta situación y lo comentó en la 99.9: “desconozco absolutamente la existencia de mafias, defiendo a los trabajadores desde que me recibí y en el ámbito local no me consta. Le pedimos al presidente que si conoce la existencia de mafias, las denuncie para que se condene este tipo de actuaciones”, puntualizó.

Sobre los motivos para que Macri hiciera estas declaraciones, añadió que “descartamos que sean los juicios laborales los motivos por los que le va mal a las pymes. Creemos que se está tomando un chivo expiatorio, cuando los motivos por los que están cerrando las empresas son otros”. Incluso afirmó que “los juicios laborales son consecuencia de la precarización laboral, el trabajo no registrado, el fraude como en el caso del puerto local. Me parece que es un ataque falso y antidemocrático donde se busca esconder una realidad económica”.

Por otro lado, también se refirió al EMHSA y su reapertura: “el EMHSA está en quiebra directamente y ahora estamos discutiendo el derecho a percibir la indemnización. La ley de continuidad de expropiación le quita la posibilidad a que los trabajadores cobren. Creemos que el que tiene que hacerse cargo de la indemnización es Barrionuevo y no el estado, porque fue quien manejó mal la empresa y la quebró”.

Incluso destacó que esta situación se da casi como de manera cíclica ante cada período eleccionario: “cada vez que estamos en época de elecciones parece que el EMHSA se reabre y cuando pasan las elecciones se vuelven a cerrar las puertas. Mar del Plata no puede seguir esperando”