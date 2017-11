Julio Razona: “Ha trascendido información en los medios sobre el caso Lario que pedimos que no se diera a conocer”

El abogado de la familia de Fernando Lario, Dr. Julio Razona, señaló en la 99.9 que los datos que se dieron a conocer públicamente entorpecen la investigación sobre un presunto homicidio en ocasión de robo que es la nueva carátula en el caso de Fernando Lario: “habíamos pedido a la fiscalía la mayor reserva posible sobre la investigación”, recordó.

El abogado Julio Razona brindó detalles en la 99.9 sobre el cambio de carátula en la desaparición de Fernando Lario a “homicidio en ocasión de robo”, contando además como los medios terminaron entorpeciendo una investigación que iba por buen rumbo. “Hemos avanzado con la intervención de la Procuración General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. En dos meses y medio se avanzó mucho con la designación de dos instructores especiales de la Policía Judicial para acompañarnos en la investigación”, explicó primeramente.

Pero cuando estaban cerca del conocimiento de la verdad y tratando de que la fiscalía actuara en los pasos finales, hubo una filtración q complicó todo: “lamentablemente, salió publicado un artículo en el Diario La Capital aunque habíamos pedido a la fiscalía la mayor reserva posible sobre la investigación, a pesar de que lo hicimos de forma escrita”.

Los fiscales intervinientes en el caso nunca dieron respuesta y eso llevó a que se consulte un estamento superior: “en su momento fuimos a hablar con la máxima autoridad del ministerio público ante la falta de respuesta que teníamos por parte de las fiscalías locales. Hacía un año que habíamos pedido la investigación de la geolocalización de mensajes de texto enviados por Fernando Lario hacia quien era su pareja, creíamos que alguien tenía el teléfono de Lario. Esto lo pudo llevar adelante el procurador ahora y para nosotros era crucial”, ejemplificó.

La filtración hacia los medios llevó a que la causa no pudiera avanzar como querían e incluso que pudiera poner en alerta a los posibles asesinos: “queríamos que la investigación no trascendiera para que no sea entorpecida porque habríamos reconocido a los autores del crimen e incluso el posible lugar donde se podría estar el cuerpo de Fernando Lario”. Incluso hicieron un pedido que todavía no fue respondido por el fiscal Fernando Castro: “hemos presentado un CD con las últimas imágenes de Lario y estamos pidiendo que lo cotejen con quienes hemos identificado como presuntos autores del crimen. Según pudimos saber, el hecho se habría producido con mucho salvajismo y tememos que ahora una de las personas que nos ha dado muchas herramientas para la investigación esté en peligro”, agregó Razona.

Los medios incluso, fueron quienes contaron la noticia a la familia porque habían mantenido esta hipótesis de investigación en absoluta reserva incluso para ellos: “ha trascendido información muy valiosa, la madre de Lario se enteró que a su hijo lo habían matado en un robo a través de los medios”, finalizó.