Julio Razona: “Presentaremos una denuncia por mal desempeño contra la Dra. Rotonda”

En la 99.9, el Dr. Julio Razona contó los detalles de un fallo increíble de la Dra. Adriana Rotonda y que tiene a una niña de un año y medio en un hogar para chicos en riesgo generandole graves secuelas sin un justificativo para hacerlo.

El abogado Julio Razona anticipó en la 99.9 que presentaran acciones legales contra la Dra Adriana Rotonda, titular del Juzgado de Familia Nº 6 de Mar del Plata, por la decisión que tomó en un caso de adopción que resulta muy controvertido.

Los detalles también los contó en la entrevista y señaló que “la niña estaba en guarda con fines de adopción para una pareja local que tomaron conocimiento antes que nazca esta niña la decisión de su madre de darla en adopción. La madre decidió no criarla y ya tenía otros hijos, es una señora tucumana que trabaja en Catamarca. Por eso iniciaron los trámites en Catamarca y la madre cedió a la niña a los 5 días de vida”.

Desde entonces, se la trajo a la ciudad para que comenzara a vivir con su familia adoptiva, donde comenzaron los inconvenientes: “se hizo un poder especial para trasladar a la beba a Mar del Plata. Los procedimientos en Catamarca, difieren con los de Buenos Aires porque cada provincia determina cuál tendrá. En estos casi dos años que transcurrieron, también se cambió el Código Civil”.

A partir de estas modificaciones, la determinación de la adopción recayó en Mar del Plata donde apareció el increíble fallo de la Dra. Rotonda: “a fines de septiembre del año pasado, la juez de Catamarca se declaró incompetente con el nuevo Código Civil y que la adopción se debía tramitar en Mar del Plata. El 3 de octubre, el matrimonio recibió una visita de una asistente social donde le mostraron como vivían y el amor que le brindaron desde su nacimiento a los 18 meses de vida”. Luego Razona abundó: “al día siguiente fueron al Tribunal de Familia pensando que estaban haciendo el trámite de adopción y se encontraron con la novedad de que le retiraban a la niña y la alojaron en un lugar para niños en riesgo. Los propios directivos del lugar indicaron que la nena está involucionando, se enfermó en varias oportunidades y tiene una crisis emocional muy grande porque extraña a sus padres del corazón”.

En el camino, apareció una sospecha de la jueza que derivó en la increíble medida: “la Dra. Rotonda sospechó de algún ilícito en la entrega de la niña, pero la familia viajó a Catamarca, se hizo investigar por la Fiscalía Federal de Catamarca y se expidieron indicando que el trámite era absolutamente legal. Incluso la madre biológica viajó a Mar del Plata para pedir que a su hija no la tengan en un hogar y al menos se la dieran a ella, algo que no logró tampoco”.

Lo grave en este contexto es que mientras todo esto sucede afuera, a la niña se le generan muchos problemas innecesarios. Razona remarcó que “la fiscal catamarqueña interviniente, indica en su informe que la medida de Rotonda es de una “crueldad inexplicable”. Los padres adoptantes no tienen derecho siquiera de recibir información telefónica del estado de salud de la niña”.

Ante esta situación, tienen decidido avanzar judicialmente: “presentaremos ante la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires una denuncia por mal desempeño de la Dra. Rotonda y todas las personas que han participado de este hecho tan grave”, comentó.