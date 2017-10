Karina Banfi: “Los dichos de Adler hablan del tipo de persona que es”

La diputada Karina Banfi se refirió en la 99.9 a los dichos del fiscal federal Daniel Adler indicando que “ahora que se fue el kirchnerismo puede trabajar”. “Lamento que lo dijo, fue la mano derecha de Gils Carbó y hizo una tarea deficiente”. Además, habló sobre el desafuero de De Vido: “es un día histórico, la sociedad entenderá que no hay más impunidad en Argentina”.

El miércoles 25 de octubre parece ser un día importante para la política argentina. La posibilidad de desafuero de Julio De Vido y su inmediata detención se transformará en un símbolo del fin de la impunidad en el país. Al menos así lo analizan desde el oficialismo y puntualmente la diputada Karina Banfi que habló en la 99.9.

“Es un día histórico porque la persona que ha permitido uno de los mayores desfalcos al estado y que propició el robo más grande del estado argentino, puede pasar esta noche en la cárcel de Ezeiza o Marcos Paz a disposición de la justicia para que se defienda. Además para que la sociedad entienda que no hay más impunidad en Argentina y somos todos iguales ante la ley”, refirió.

Más allá de que ahora parecen haberse activado todas juntas las causas, la legisladora señaló que es la respuesta a un pedido social: “hay que celebrar que la justicia está haciendo su trabajo. Para mí, es importante que otro poder como el Judicial pueda verse limitado por el humor social y político. Hay una necesidad de justicia activa que permita conocer como funcionó el estado hasta ahora”. El sistemático robo al estado, se transformó en poder y eso mismo le está jugando ahora una mala pasada a De Vido: “el kirchnerismo acumulaba dinero para tener poder y por eso se pide la detención. El poder que ostenta De Vido es lo que representa un obstáculo para la investigación de la causa de Río Turbio”.

La situación en la Cámara de Diputados será muy distinta al pedido anterior de expulsión porque se han terminado las excusas: “cuando pedimos el desafuero anteriormente, nos dijeron que no había un pedido de la justicia para hacerlo, pero ahora tienen la oportunidad de salvar esa situación penosa donde no pudimos contar con los 16 votos para expulsarlo del recinto antes”.

Por otro lado, se refirió al avance en el proceso para que la procuradora Alejandra Gils Carbó deje el cargo e hizo aclaraciones importantes: “el tema de Gils Carbó es interesante porque la cámara determinó la inconstitucionalidad de la ley que permite que sólo se la pueda destituir por Juicio Político. La constitución indica taxativamente la situación en la cuáles algunos funcionarios pueden ser sacados de esta manera. Lo que haremos es trabajar una reforma de la ley para tener un proceso de destitución que no se maneje con mayorías políticas, sino con evidencia puntual”, explicó Banfi.

No dejó pasar la oportunidad para hablar sobre el “arrepentimiento” que mostró el fiscal Daniel Adler en una reunión reciente indicando que “ahora que se fue el kirchnerismo puede trabajar”: “lamento los dichos de Adler porque demuestra el tipo de persona que es. Siendo la mano derecha de Gils Carbó, hizo un trabajo deficiente en las fiscalías de Mar del Plata. Ni hablar del sistema perverso de subrogancias. Tienen que responder por sus actos y eso es lo que trabajaremos en el Congreso pero no por decreto porque no estamos por encima de la Constitución”, finalizó.