Karina Banfi: “Los fiscales del caso Santiago Maldonado son de Justicia Legítima”

La diputada Karina Banfi habló en la 99.9 sobre la postura del gobierno ante la desaparición de Santiago Maldonado y destacó que todo Cambiemos está ocupado en que se produzca cuanto antes su aparición con vida, pero también advirtió que no hay reclamos sobre la justicia: “acá no piden la cabeza del juez Otranto que lleva adelante la investigación, sino que se pide la cabeza de la ministra del gobierno porque es la fácil”. Además, se refirió a la denuncia por jueces afiliados al Partido Justicialista en Formosa: “es una de las inhibiciones que tiene la justicia porque necesita tener independencia”.

Si bien no ha tenido la repercusión que merece, la denuncia que se ha realizado sobre jueces y policías que en Formosa están afiliados al Partido Justicialista, es un hecho grave para el país.

Una de las encargadas de presentar esa denuncia fue la diputada Karina Banfi que brindó detalles en la 99.9: “es una denuncia penal que hemos presentado ante la justicia formoseña indicando que hay jueces de esa provincia que están afiliados al Partido Justicialista. Es una de las inhibiciones que tiene la justicia porque necesita tener independencia”, dijo. Luego agregó que “hay más de 25 jueces afiliados, es un hábito que sean nombrados y eso genera que no haya independencia alguna. Fueron recomendados por organismos internacionales, la justicia local y debían ser controlados por el Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Desconocemos que es lo que pasó en Formosa con la justicia en estos años y pretendemos esclarecerlo”.

No es la primera vez que esta situación se presenta frente a la justicia y esta vez decidieron acompañarla con datos concretos: “es la segunda denuncia, la anterior fue en el 2005 pero no pasó nada. Nos hemos unido y trabajamos en una investigación profunda que pusimos al servicio de la fiscalía y el juez para que tomen medidas por incumplimiento de deberes de funcionario público”, continuó Banfi.

La situación de provincias como Formosa generan un profundo malestar en muchos habitantes que ven coartados sus derechos constantemente. “Algunas provincias funcionan como feudos y no hay ningún tipo de derechos. Insfrán personalmente imputó y llevó a juicio a un periodista por los dichos de un oyente en su radio. Formosa es un estado, donde no hay estado de derecho”, explicó la diputada. Luego agregó que “lo único que queda en esas provincias es irse a otros lugares o venirse a Capital Federal. El trabajo que tenemos es asegurar que las personas puedan arraigarse en el lugar que lo desee con libertades y derechos asegurados por el estado”.

Mientras llevan adelante esa tarea, también hay un caso sensible en la opinión pública que es el de Santiago Maldonado. Al respecto Banfi dio definiciones concretas: “todos estamos ocupados en que aparezca con vida Santiago Maldonado, todo el frente Cambiemos incluidos Patricia Bullrich y el presidente Mauricio Macri. Hay dos fiscales federales que participan en la causa que tiene dos carátulas y dos líneas de investigación. Son fiscales de Justicia Legítima que trabajan con Gils Carbó y el Ministerio de Seguridad colabora desde el momento que se denunció la desaparición”.

Por último aclaró que no hubo un plan para hacerlo desaparecer a Maldonado: “acá no hay una planificación morbosa del estado para desaparecer a una persona, acá hay una familia sufriendo. Acá no piden la cabeza del juez Otranto que lleva adelante la investigación, sino que se pide la cabeza de la ministra del gobierno porque es la fácil pero a la vez irresponsable”, finalizó.