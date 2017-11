Kevin Spacey es inocente

¿Por qué todos creen en el acusador de Kevin Spacey en lugar del propio Kevin Spacey? En una sociedad civilizada, sería al revés. En una sociedad civilizada dudaríamos del acusador y mantendríamos la inocencia del acusado. Pero cada vez más, no vivimos en una sociedad civilizada.

Por Brendan O´Neill (*)

Como lo demuestra la histeria del escándalo de Harvey Weinstein y el contagio #metoo (#yotambién) cada vez más extraño y narcisista, vivimos en una sociedad donde la acusación ahora es una prueba. Donde la acusación por sí sola puede dañar la reputación de alguien irreparablemente. Me temo que todavía no hemos registrado cuán preocupante y aterrador es este estado de cosas.

Apenas el actor de Star Trek: Discovery, Anthony Rapp, afirmó que Spacey hizo un “avance sexual” contra él en 1986 cuando tenía 14 años, internet se tornó en llamas con susurros y comentarios sobre que Spacey era un pedófilo. Todo el mundo, al parecer, cree en Rapp, y quieren que el mundo sepa que creen en Rapp. “Yo le creo”, está tuiteando la gente. “Por supuesto que creemos en ti”, dice la activista por los derechos civiles -leer tuitera profesional- Danielle Muscato. Un comediante político dice que necesitamos usar el término correcto para “lo que hizo”, fue “abuso de menores”. “Lo que hizo”. La arrogancia. La multitud pensando. ¿Cómo sabemos que Spacey hizo esto? Porque una persona dijo que sí. Si tuviéramos algún tipo de apego a los ideales de la razón y la justicia, los cimientos de la civilización, esto no sería suficiente. Estaría tan lejos de ser suficiente.

Spacey dice que no recuerda el asalto. “Honestamente, no recuerdo el encuentro”, dijo en un comunicado, antes de continuar diciendo que si sucedió, entonces pedía disculpas. (¿Quién está aconsejando a esta gente? No te disculpes por algo que no recuerdas haber hecho). Spacey, a su manera defectuosa, está cuestionando la veracidad de la acusación de Rapp. ¿Y sabes qué? Todos deberíamos estar haciendo eso. Por tres razones.

Primero, porque el supuesto incidente tuvo lugar hace 31 años. Thatcher y Reagan estaban en el poder. Mark Zuckerberg tenía dos años. Boy George se unió a The A-Team. Es completamente factible, de hecho es probable, que el señor Rapp recuerde lo que sucedió hace mucho tiempo. Todos tenemos recuerdos nublados de eventos de décadas de antigüedad. En segundo lugar, porque el Sr. Rapp ha hecho su acusación como parte del fenómeno #metoo, que bien podría haber influido en la forma en que ve ese presunto suceso que tiene una antigüedad de un tercio de siglo. Como parte de #metoo, las personas pueden acceder rápidamente a una posición de autoridad moral y cultural al afirmar que han sido víctimas de abuso de celebridades. ¿Podemos estar de acuerdo en que esta atractiva perspectiva, esta promesa de prestigio cultural, podría haber influido (solo podría) tanto en el recuerdo de Rapp de lo que sucedió como en su decisión de acusar ahora? Y en tercer lugar porque esto es lo que debemos hacer. Se supone que debemos creer en la inocencia de todos los acusados ​​de un delito o falta, hasta el momento en que un jurado de sus pares haya sido convencido más allá de toda duda razonable de que esto es “lo que hizo”.

Estamos destinados a apoyar al acusado. Es lo civilizado que hay que hacer: estar del lado del acusado. Tenemos la intención de insistir en su inocencia hasta que la culpabilidad se haya establecido de manera adecuada y convincente. Pero hoy los Twitterati, los medios de comunicación, el grupo feminista y cada vez más la clase política, ven el pánico salido, “¡yo también!”. Acoso sexual acrecentado en la Cámara de los Comunes, alineados con los acusadores. O detrás de ellos, antorchas en mano, gritando: “¡Te creemos! Perseguir a la plaga sexual / violador / pedófilo de Hollywood, medios, políticos, etcétera”. ¿Por qué molestarse con la ley en absoluto? Quizás todos los acusados de un crimen deberían ser colgados ante los Twitterati y los miembros del Parlamento obsesionados con las tendencias. “Creo que el acusador”, podrían llorar, antes de expulsar al acusado de la vida pública. Agradece que las acciones y la horca ya no existan.

La gente ahora está “gritándole” a Spacey por usar su declaración sobre Rapp para evelar que es gay. Sugiere que el abuso infantil y la homosexualidad se entrelazan, dicen. No, no lo hizo. Él está haciendo algo que no quería hacer, hablar públicamente sobre su sexualidad, bajo la presión de un aullante medio de comunicación que aullaba “pedófilo” y “¡yo también!”. Es un hombre en una profunda confusión porque se ha emitido contra él una acusación que nunca se puede probar, pero que perdurará y se infectará para siempre. Si está más conmocionado por la declaración triste y defensiva de Spacey que por el hecho de que vivimos en una sociedad donde las personas pueden ser aplastadas solo por la acusación, entonces su brújula moral necesita una urgente reparación.

“Yo le creo” se ha convertido en la última señal de virtud. Pero carece por completo de virtud decir esto. Sesenta y dos años atrás, una mujer llamada Carolyn Bryant Donham acusó a un joven de acoso sexual. Éste la agarró por la muñeca y le dijo “¿qué tal bebé?”, dijo ella que sucedió. Afirmó que él le había silbado como un lobo. Todos en su comunidad local le creyeron, acrítica e instantáneamente. “Le creo”. Fueron tras su acosador, lo ataron a la parte trasera de un camión y luego lo golpearon hasta matarlo en un granero. Su nombre era Emmet Till (1). Fue una víctima de la creencia acrítica en las personas que hacen acusaciones de acoso sexual. Gritar “yo le creo” en respuesta a cada acusación de un delito sexual no es progresivo; es una especie de salvajismo.

Si la gente quiere que creamos que una persona se ha comportado de manera criminal, tendrá que convencernos más allá de toda duda razonable.

(*) El autor es editor del sitio inglés Spiked.