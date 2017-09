La Argentina espera retomar en 2019 las exportaciones de gas a Chile

Lo confirmó Aranguren; también se seguirá importando desde ese país.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, afirmó ayer que la Argentina podría comenzar a exportar gas nuevamente a Chile “a partir del verano 2018-2019”. Lo señaló en la apertura del VIII Encuentro sobre Estrategias Ambientales, que se desarrolló en el hotel NH City del centro porteño, previo a partir a la tarde a Santiago de Chile.

“Estamos planificando los próximos cuatro años y creemos que para 2021-2022, en lugar de 105 [millones de metros cúbicos] podemos llegar a producir 140 millones de metros cúbicos de gas, para lo cual tenemos que desarrollar demanda, porque en el verano, cuando no consumimos, no podemos cerrar un pozo no convencional”, afirmó el ministro.

En ese sentido, Aranguren enfatizó que la política del Gobierno es “empezar a generar demanda y, particularmente, recuperar mercados que la década pasada perdimos. Mercados como el de gas natural de Chile, motivo también del viaje de esta tarde”.

La idea del Ministerio de Energía es iniciar a fines del año próximo las exportaciones a Chile, “como este año también hemos importado de Chile -paradójicamente- para suplir las necesidades del invierno”, expresó Aranguren en un tramo de su presentación.

“Tenemos que hacer un uso racional y responsable, reemplazando fundamentalmente los líquidos, no solamente con biocombustibles, sino también con gas en la generación eléctrica”, reclamó Aranguren.

Por otra parte, de manera complementaria, Chile espera cerrar en los próximos días un acuerdo para intercambios energéticos con la Argentina, dijo a la agencia Reuters el ministro chileno del sector, Andrés Rebolledo.

La iniciativa, que permitirá a los países inyectar gas o electricidad en un punto geográfico y obtener suministro en otro de su extensa frontera, es parte de un amplio plan del mayor productor mundial de cobre de avanzar en la interconexión con los vecinos.

“Le hicimos una propuesta a la Argentina y estamos bien cerca de llegar a un acuerdo”, dijo Rebolledo en una entrevista. “Creo que eso podemos resolverlo en este par de días o, si no, en las siguientes semanas”, agregó el funcionario.