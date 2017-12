El intendente Horacio Quiroga alertó sobre el peligro del avance de la violencia mapuche en el sur argentino.

Horacio “Pechi” Quiroga atraviesa su cuarto mandato como intendente de la ciudad de Neuquén. La provincia donde nació y vivió toda su vida es una de las principales afectadas por sectores de la comunidad mapuche a los que atribuye “delitos de usurpación y posicionamiento de áreas estratégicas”. El jefe comunal asegura que la Confederación Mapuche de Neuquén “tiene comunicación con la RAM”, el grupo radicalizado señalado como responsable de decenas de ataques en el sur de la Argentina.

En una entrevista que concedió a Los Leuco en TN, Quiroga aseveró que hay organizaciones mapuches que protagonizan “hechos irracionales provocativos todos los días”. “Ayer en Villa La Angostura han impedido el ingreso de máquinas para trabajar en la avenida de circunvalación, que es una obra que se necesita para erradicar el tránsito pesado que pasa por el medio de la Villa”, graficó.

El intendente hizo foco, además, en aquellos sectores que extorsionan a compañías petroleras al ocupar “áreas estratégicas”. “El yacimiento Loma de la Lata tiene 14 pozos parados porque Cherqui (Gabriel, líder de la comunidad Kaxipayiñ) les exige $3.800.000 por cada pozo”, indicó. Y advirtió también que el grupo tiene intenciones de replicar estas acciones en futuros yacimientos como el de Loma Campana y Vaca Muerta.

“No se puede construir una nación sobre la base de actitudes que avanzan sobre el Estado. Ellos (los mapuches) se declaran pueblo y nación. Este es el pueblo argentino y la nación es la argentina, nos regimos por un solo sistema jurídico que es la Constitución y todas las normas y códigos que emanan de ella”, apuntó el jefe comunal. “Cada vez que hay que hacer un procedimiento no puede ser que le pidan autorización a la ‘Machi’ y que además palpen de armas a las fuerzas de seguridad… Esa es la aceptación de hecho de que tenemos un Estado dentro de otro Estado”, lamentó.

En otro tramo del reportaje, el intendente recordó que en 2009 el empresario italiano Doménico Panciotto hizo una inversión para instalar una hostería de lujo en la zona del lago Aluminé. “Un día se levantó y se despachó de que tenía ocupado su terreno y no lo pudo solucionar, porque la justicia no se animó a actuar”, contó.

En el mismo sentido, Quiroga reveló que en el último lapso se registró una denuncia por una “amenaza de explosivos” en un yacimiento de la provincia de Neuquén. Este hecho, explicó, fue planificado en Chile y está siendo investigado por el fiscal federal José Gerez.

Asimismo, se refirió al asesinato del sargento José Aigo, ocurrido en marzo de 2012 cerca de Junín de los Andes. “Fueron tres mapuches guerrilleros de la RAM, que escaparon a Chile y se manejaron con una libertad extraordinaria”, dijo sobre los responsables.

En este marco, planteó la necesidad de que el gobierno nacional trabaje en conjunto con el país trasandino para impedir el avance de la violencia mapuche. “Es un tema que ya es supranacional: corresponde a dos países. Hay un planteo ideológico de la nación mapuche considerando que ellos tiene su propio territorio desde el río Colorado hacia abajo”, dijo.

Para Quiroga, el panorama “es peligroso de acuerdo a lo que se permita avanzar” a estos grupos. “Si se actúa, no es un peligro. En los últimos 10 años han ganado terrenos, han tomado posiciones estratégicas, han usurpado tierras, han extorsionado empresas…”, sostuvo. Y concluyó: “El que gobierna no tiene que mirar el costo político: tiene que hacer lo que corresponde”.